Средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 6%

Алтайкрайстат опубликовал сведения об оплате труда работников в Алтайском крае с января по сентябрь 2020 года. Среднестатистическая зарплата составила 28 695 рублей, что на 6% выше, чем годом ранее.

Наибольший рост за год зафиксирован в таких сферах, как производство резиновых и пластмассовых изделий (на 23,7%), здравоохранение и социальные услуги (на 11,7%) и образование (на 10,5%).

Согласно статистическим данным, оплата труда сильнее всего снизилась в сферах деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (на 9,1%) металлургии (на 8,4%), полиграфии и копирования носителей информации (на 7,7%) и прочих видов услуг (на 5,2%).

Наибольшая среднемесячная оплата труда зафиксирована в деятельности воздушного и космического транспорта (63 229 рублей), финансовой и страховой деятельности (48 940 рублей) и производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (48 010 рублей).

Самую низкую оплату труда отметили в производстве мебели (15 629 рублей), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (16 405 рублей), деятельности по операциям с недвижимостью (17 645 рублей), производстве изделий из кожи (18 301 рубль), предоставлении прочих видов услуг (19 454), сферах полиграфии и копирования носителей информации (19 507 рублей), почтовой связи прочей и курьерской деятельности (19 882 рублей).

Ранее amic.ru писал, что 1,3% жителей Алтайского края зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. При этом меньше 15 тысяч рублей получает каждый пятый трудящийся в регионе.