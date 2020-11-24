Средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 6%

Алтайкрайстат опубликовал сведения об оплате труда работников в Алтайском крае с января по сентябрь 2020 года. Среднестатистическая зарплата составила 28 695 рублей, что на 6% выше, чем годом ранее.
Наибольший рост за год зафиксирован в таких сферах, как производство резиновых и пластмассовых изделий (на 23,7%), здравоохранение и социальные услуги (на 11,7%) и образование (на 10,5%).
Согласно статистическим данным, оплата труда сильнее всего снизилась в сферах деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (на 9,1%) металлургии (на 8,4%), полиграфии и копирования носителей информации (на 7,7%) и прочих видов услуг (на 5,2%).
Наибольшая среднемесячная оплата труда зафиксирована в деятельности воздушного и космического транспорта (63 229 рублей), финансовой и страховой деятельности (48 940 рублей) и производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (48 010 рублей).
Самую низкую оплату труда отметили в производстве мебели (15 629 рублей), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (16 405 рублей), деятельности по операциям с недвижимостью (17 645 рублей), производстве изделий из кожи (18 301 рубль), предоставлении прочих видов услуг (19 454), сферах полиграфии и копирования носителей информации (19 507 рублей), почтовой связи прочей и курьерской деятельности (19 882 рублей).
Ранее amic.ru писал, что 1,3% жителей Алтайского края зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. При этом меньше 15 тысяч рублей получает каждый пятый трудящийся в регионе.
Комментарии
И это до вычетов.
Экономический прорыв налицо!
Статисты правы. Путин же поднял зарплаты определенным лицам, вот и выросла средняя зарплата!
Это за счет врачей ковидников.
Наконец-то встали с колен!
Ну правильно. Сами ведь недавно писали ,что с 1 октября 2020 года в России получать побольше начнут:
-работники федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений;
-сотрудники федеральных госорганов;
-гражданские служащие воинских частей;
-работники подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которой предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Вот и выросла!
Мне на 13% увеличили ЗП.
P.S. 28 695 это до вычета, отсюда минус подоходный, в реале остается 24 965.
а мне не повысили((((
а нам на три процента
Похоже опять только чинушкам...
1.Фактически только некоторые медики стали больше получать за счёт ковидных выплат.
2. Учителя за счёт 5000₽ введённые ВВ за классное руководство
3. И самое значимое рост в резинотехнический отрасли!!! Это просто на шинном сменился собственник и всю зарплату сделал белой ( так что кто желает получать белую теперь можете смело на Шинный идти), а на руки сколько получали люди столько и получают!!!
Вот такой рост!!! Оооочень условный!!!
24.11.2020 17:17
- гость -
Тогда, смею предположить, если учитывать з/платы в конвертах по краю, то средняя з/плата в крае порядка 35-40 тыс.рублей.
28 тысяч!
И недовольны!
Что эти людишкам еще надо???
Сказано же было, что если 17 000 рублей и более, то это средний класс. Вечно недовольные. Фу, на Вас.