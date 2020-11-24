Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Теперь название документа будет указано на трех языках, а в ПТС появится дополнительная информация.

Согласно приказу, опубликованному на официальном портале нормативных правовых актов, на верхней части лицевой стороны теперь в три строчки будут располагаться сиреневые надписи "Водительское удостоверение", Permis de conduir, Driving Licence.

В ПТС добавят данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. Свидетельство о регистрации автомобиля дополнят информацией о мощности двигателя и таможенных ограничениях.

Как ранее сообщил amic.ru, глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о новых правилах приема экзамена на водительские права. По его словам, обновленная редакция регламента подразумевает увеличение часов вождения в реальной обстановке и сокращение езды "на площадке".