Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Теперь название документа будет указано на трех языках, а в ПТС появится дополнительная информация.
Согласно приказу, опубликованному на официальном портале нормативных правовых актов, на верхней части лицевой стороны теперь в три строчки будут располагаться сиреневые надписи "Водительское удостоверение", Permis de conduir, Driving Licence.
В ПТС добавят данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. Свидетельство о регистрации автомобиля дополнят информацией о мощности двигателя и таможенных ограничениях.
Как ранее сообщил amic.ru, глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о новых правилах приема экзамена на водительские права. По его словам, обновленная редакция регламента подразумевает увеличение часов вождения в реальной обстановке и сокращение езды "на площадке".
Комментарии
Прописку уберите из ПТС, маразм полнейший, 21 век на дворе так то уже.
А что действующие права менять надо?
ну и накой это оно все?
А кармашек для 5000-й купюры когда сделают?
ААА, праворукая феррра
15:44 АБОРИГЕН "Прописку уберите"
Прописка нужна, чтобы проезжать туда, куда другим, без прописки не положено
"В ПТС добавят данные о количестве сидячих мест", это для тупых инспекторов? Тогда надо и количество педалей и рулей внести...
24.11.2020 16:32
- гость -
Прописка нужна, чтобы проезжать туда, куда другим, без прописки не положено
Ага и место работы тоже?
17:08 -меcный- Ну что ты свою дурость тут демонстрируешь? Промолчал бы, за умного сошел.
Например, попробуй из Питера проехать в Кронштадт в день ВМФ без прописки в Кронштадте...
24.11.2020 17:18
- гость
Ну что ты свою дурость тут демонстрируешь? Промолчал бы, за умного сошел.
Есть знаки под которые можно проехать не только если ты там живёшь но и работаешь например : движение запрещено или вот движение мотоциклов запрещено или там с прицепом. Так что тебе за умного сойти не проканало!