Срок начала предустановки российского ПО на смартфоны хотят пересмотреть

Минцифры предложило перенести срок начала обязательной предустановки отечественных приложений на смартфоны россиян. Согласно новому документу, она начнется с 1 апреля 2021 года.

Как пишет "Лента.ру", чиновники надеются, что в ближайшее время законопроект будет принят. В качестве причин в ведомстве называют озабоченность ретейлеров, производителей и разработчиков мобильных систем сжатыми сроками.

"В настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", – заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

Напомним, что российское правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на все используемые в стране устройства. Теперь созданное в России ПО должно быть установлено на все девайсы, произведенные после 1 января 2021 года.

В список войдут браузеры, поисковые системы, соцсети, мессенджеры, почтовые клиенты, новостные агрегаторы и другое. Уточненный перечень для предустановки Минцифры составит до 15 декабря 2020 года.