Барнаулец сломал основание черепа и позвоночник в результате необычного ДТП

В пригороде Барнаула случилось необычное ДТП, в результате которого прохожий получил тяжелые травмы. Инцидент произошел накануне днем, 24 ноября, в поселке Лесном.

Судя по кадрам видео, выложенного в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", мотоциклист катал приятеля на привязанных к байку санках и сбил двух прохожих. Отмечается, что один из пострадавших крайне неудачно упал и получил переломы основания черепа и позвоночника.

Ранее amic.ru сообщал, что в Горно-Алтайске автомобилист сбил двух детей, которые катались по дороге, и скрылся с места ДТП. Одному из пострадавших понадобилась медицинская помощь, однако обошлось без госпитализации.