Барнаулец сломал основание черепа и позвоночник в результате необычного ДТП

В пригороде Барнаула случилось необычное ДТП, в результате которого прохожий получил тяжелые травмы. Инцидент произошел накануне днем, 24 ноября, в поселке Лесном.
Судя по кадрам видео, выложенного в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", мотоциклист катал приятеля на привязанных к байку санках и сбил двух прохожих. Отмечается, что один из пострадавших крайне неудачно упал и получил переломы основания черепа и позвоночника.
Ранее amic.ru сообщал, что в Горно-Алтайске автомобилист сбил двух детей, которые катались по дороге, и скрылся с места ДТП. Одному из пострадавших понадобилась медицинская помощь, однако обошлось без госпитализации.
Комментарии
Назначить пожизненный пенсион пострадавшему за счёт двух при.урков. Как алименты.
25.11.2020 07:32
Гость
Абсолютно верно! Только мне кажется, кроме санок с этих д.....в взять нечего.
Че т сразу понятно было, что дрищ-пижон переломается.
Что то про обои говорят
а был бы мозг - было бы сотрясение
Какой Леснооторый за Власихой или который за Фирсово?
Если тот, что за Фирсово- ничего удивительного, там много альтернативно одарённых в интернате проживает...