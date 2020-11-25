Владимир Жириновский предсказал ликвидацию Пенсионного фонда РФ

Глава ЛДПР Владимир Жириновский допустил упразднение Пенсионного фонда. Это логичное решение в рамках цифровизации, уверен депутат Госдумы.
"Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии [будут] платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране", – передает слова Жириновского РИА Новости.
Как уже сообщал amic.ru, ранее председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы в России. По словам депутата Госдумы, реформа оказалась провальной, властям стоит это признать и провести тотальную ревизию системы.
Комментарии
Об этом должен не Жириновский докладывать. Он, что первый об этом узнал и побежал к СМИ говорить об этом?
Говори всё - кредо Жириновского...
Что-нибудь да сбудется и так можно даже угадать...
ДА ВЫ УЖЕ ПОЧТИ ДО ВСЕХ СТРУКТУР ДОБРАЛИСЬ, ВЕЗДЕ СРЕЗАЛИ И ОБЪЕДИНИЛИ И РАЗВАЛИЛИ, ГОСПОДИ ПРОСТИ......РАЗВЕ ВЫ РУССКИЕ, ТАК НЕНАВИДИТЕ ЗЕМЛЮ НА КОТОРОЙ ЖИВЕТЕ И ГДЕ ПОКОЯТСЯ ВАШИ ПРЕДКИ (ЗА "БАБЛО" ГОТОВЫ МАТЬ РОДНУЮ ПРОДАТЬ - И ГЛАЗОМ НЕ МОРГНЕТЕ),А НА ПРОСТОЙ НАРОД ТЕМ БОЛЕЕ ВЫ ЧИХАТЬ ХОТЕЛИ. ВЫ ТОЛЬКО ОДНО ПОНЯТЬ НЕ МОЖЕТЕ, ВЫ ПРЕДАТЕЛИ, А С ПРЕДАТЕЛЯМИ ВСПОМНИТЕ КАК ПОСТУПАЮТ? А КАРА БОЖЬЯ ДО 10 ПОКОЛЕНИЯ БУДЕТ ТЯНУТСЯ...
ну по другому назовут структуру, ведь все равно люди должны это делать
Все эти фонды- кормушки для махинаторов.
Походу ФСБшники приходили Трофимчика ликвидировать, а не родительских прав лишать
По словам депутата Госдумы, реформа оказалась провальной, властям стоит это признать и провести тотальную ревизию системы.
А что за последние 20 лет сделало наше правительство, что бы не оказалось провальным?
вот и правильно. его нужно было ликвидировать давно, а лучше даже не создавать!
будет один отдел в Собесе как в СССР и правильно, а то жируют на нищих и несчастных пенсионерах.
Владимир Вольфович никогда не говорил необоснованно. Просто он владеет инсайдерской информацией, которую озвучивает по времени раньше, чем информационные агентства)))
Не секрет, что и ПФ, и другие "социальные" структуры основные средства тратят исключительно на себя.
Достаточно упростить избыточные процедуры оформления и расчёта пенсий и раздутые штаты, тонущие в бумагах и бюрократизме, не будут никому нужны, что даст существенную экономию бюджетных денег и позволит направить их на увеличение позорных для цивилизованной страны нищенских пенсий.
При этом в частных беседах сотрудницы ПФ сами признают, что доработать до пенсии у них самих без блата нет практически никаких шансов. После 40-ка туда не принимают, а при первом же случае пожилых сотрудниц увольняют.
Господи, помоги моей дочери получить гражданство Дании. Боженька, ну тебе что, жалко? Пусть она живет по человечески, а не в стране где правит гауляйтер и народ не видит никаких перспектив. Я тогда точно поверю, что ты есть и буду ходить в церковь.
@ Последние девять бедных округов в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу были исключены из списка бедных в понедельник. Таким образом, страна покончила с абсолютной бедностью за месяц до установленного ею срока.
По данным CGTN, с прошлой недели власти в оставшихся провинциях и автономных регионах с бедными округами последовательно объявили свои населенные пункты абсолютно свободными от бедности после обширных проверок. К ним относятся Синьцзян-Уйгурский автономный район, Нинся-Хуэйский автономный район, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинция Юньнань, провинция Сычуань и провинция Ганьсу. Гуйчжоу был последней областью провинциального уровня, провозгласившей победу над абсолютной бедностью. @
Надо иметь ввиду, что бедность и абсолютная бедность это два разных уровня жизни.
25.11.2020 12:21
- гость -
Господи, помоги моей дочери получить ...
А в синогогу не желаете таки ,?
Не факт, ведь кто-то должен администрировать пенсии, а создание новой структуры может также оказаться неудачной...Будь во главе страны ответственный законопослушный гражданин РФ, проблему с пенсиями можно было бы решить с 1 января 20121 года. Для этого нужно оставить Пенсионный фонд РФ, поставив во главе достойного человека, не связанного с ЕР и ее спойлерами. Выплаты пенсий на первом этапе оставить как были, а государство за счет средств бюджета каждому пенсионеру будет выплачивать, например по 10 000 рублей дополнительно к пенсии ПФР. Деньги на эти выплаты есть - Навальный это наглядно показал, но вождь на такое не пойдет...
Да, с 1 января 2021 года проблема решаема!
А в синогогу не желаете таки ,?
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Да, действительно, в стране действуют свои параллельные сетевые структуры социальной и даже пенсионной поддержки по национальному и религиозному принципу.
Это запрещено и моментально карается только хронически восхищенным своим "беспредельным мужеством и героизмом" русским.