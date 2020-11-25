Владимир Жириновский предсказал ликвидацию Пенсионного фонда РФ

Глава ЛДПР Владимир Жириновский допустил упразднение Пенсионного фонда. Это логичное решение в рамках цифровизации, уверен депутат Госдумы.

"Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии [будут] платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране", – передает слова Жириновского РИА Новости.

Как уже сообщал amic.ru, ранее председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы в России. По словам депутата Госдумы, реформа оказалась провальной, властям стоит это признать и провести тотальную ревизию системы.