В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил вернуться к выплатам пенсий из бюджета, поскольку пенсионная реформа, по его словам, оказалась провальной.

Депутат Госдумы заявил, что косметические правки не спасут систему от банкротства, сейчас она нуждается в полной ревизии. Миронов отметил, что сейчас средняя страховая пенсия в стране лишь немного превышает прожиточный минимум, на который невозможно прожить, говорится на сайте партии.

Текущую систему страхования председатель СР назвал "людоедской", поскольку она отнимает у жителей страны 22% доходов. Он предложил Госдуме признать неудачные результаты реформы.

"Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают ее только хуже", – заявил Миронов.

В качестве альтернативы депутат предложил начать выплаты пенсий из бюджета, что, по его мнению, снизит риски неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и срежет все нецелевые расходы, "включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР".