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Новости

В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы

, ИА "Амител"
По мнению лидера справедливороссов Сергея Миронова, реформа провалилась и оказалась "людоедской"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил вернуться к выплатам пенсий из бюджета, поскольку пенсионная реформа, по его словам, оказалась провальной.

Депутат Госдумы заявил, что косметические правки не спасут систему от банкротства, сейчас она нуждается в полной ревизии. Миронов отметил, что сейчас средняя страховая пенсия в стране лишь немного превышает прожиточный минимум, на который невозможно прожить, говорится на сайте партии.

Текущую систему страхования председатель СР назвал "людоедской", поскольку она отнимает у жителей страны 22% доходов. Он предложил Госдуме признать неудачные результаты реформы.

"Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают ее только хуже", – заявил Миронов.

В качестве альтернативы депутат предложил начать выплаты пенсий из бюджета, что, по его мнению, снизит риски неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и срежет все нецелевые расходы, "включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.11.2020 10:59
АБОРИГЕН

Да ты чо?!(С)

20.11.2020 11:16
- гость -

Все это может делать Сбербанк.

20.11.2020 11:16
- гость -

Разворовали...

20.11.2020 11:16
гость

ну и кто за это ответит???

20.11.2020 11:21
- гость -

Просто сказать, сначало голосуем и несколько лет полноценной жизни у граждан забираем, а теперь пиаримся

20.11.2020 11:28
- гость -

Чо опять?! И чо теперь?!

20.11.2020 11:37
Леня

А зачем ты там господин М там сидишь и за нее голосуешь?

20.11.2020 11:41
- гость -

А что так можно было? Взять у народа деньги и объявить себя банкротом?

20.11.2020 11:48
Русский

Сначала мы жили бедно
А потом нас обокрали

20.11.2020 11:48
- гость -

блабла
верните мои 55 лет на пенсию обратно

20.11.2020 11:48
almas

Предлагает новый эксперимент провести над народом. А за нынешний эксперимент нынешнюю пенсионную реформу не Миронов ли со своей кодлой голосовали в Думе?
У них еще столько замечательных идей имеется....

20.11.2020 11:49
- гость -

ни когда такого не было... и вот опять...

20.11.2020 11:53
- гость -

всем членам ГосДумы строго-настрого запрещено говорить, что вот вы от своей партии сделали то-то, а мы от своей партии делаем так-то!
им всем вменили (или вдолбили, уж как хотите) что бы каждый, не зависимо в какой он партии, говорил "МЫ В ДУМЕ"...

20.11.2020 11:55
- гость -

хотите жить при капитализме - обогащайтесь за счёт других.
хотите жить в справедливости - стройте социализм...

20.11.2020 11:56
- гость -

теперь расстрелять всех кто за реформу голосовал в думе.
сразу будет толк

20.11.2020 11:57
- гость -

20.11.2020 11:56
- гость -


сталина на вас нет??

20.11.2020 11:57
гость

Вот же была новость:
"ПФР потратит миллиарды на новые дворцы, несмотря на кризис и дыру в пенсионном
бюджете"
На это деньги всегда были и есть.

20.11.2020 11:58
almas

11:48 - гость - "верните мои 55 лет на пенсию"

Опять хотите, чтобы 55-летние стали немощными старушками?
Не для этого реформа повышения пенсионного возраста! Вторую молодость пенсионерам сам Президент обещал.

20.11.2020 11:58
гость

почти уж 30 лет пенсионные реформы одна за другой проваливаются, нам говорят извините нов вот новая!!!!!!..........
и все по кругу

20.11.2020 11:59
гость

Пенсионный фонд России включил в бюджет на 2021 год строительство и реконструкцию своих зданий
На все работы планируют потратить почти 2,7 млрд рублей

20.11.2020 12:02
almas

11:57 - гость - "сталина на вас нет??"

Опять Сталин раскачивает молодую страну, а Ленин бомбы подкладывает...

20.11.2020 12:10
- гость -

во, во! это некрофилия

20.11.2020 12:16
almas

"Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают ее только хуже", – заявил Миронов.

То есть, виновные найдены и будут публично расстреляны посажены и объявлено с трибуны Думы, что нынешние реформаторы враги народа!

20.11.2020 12:28
- гость -

верь в это, артиллерист

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