В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил вернуться к выплатам пенсий из бюджета, поскольку пенсионная реформа, по его словам, оказалась провальной.
Депутат Госдумы заявил, что косметические правки не спасут систему от банкротства, сейчас она нуждается в полной ревизии. Миронов отметил, что сейчас средняя страховая пенсия в стране лишь немного превышает прожиточный минимум, на который невозможно прожить, говорится на сайте партии.
Текущую систему страхования председатель СР назвал "людоедской", поскольку она отнимает у жителей страны 22% доходов. Он предложил Госдуме признать неудачные результаты реформы.
"Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают ее только хуже", – заявил Миронов.
В качестве альтернативы депутат предложил начать выплаты пенсий из бюджета, что, по его мнению, снизит риски неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и срежет все нецелевые расходы, "включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР".
Комментарии
Да ты чо?!(С)
Все это может делать Сбербанк.
Разворовали...
ну и кто за это ответит???
Просто сказать, сначало голосуем и несколько лет полноценной жизни у граждан забираем, а теперь пиаримся
Чо опять?! И чо теперь?!
А зачем ты там господин М там сидишь и за нее голосуешь?
А что так можно было? Взять у народа деньги и объявить себя банкротом?
Сначала мы жили бедно
А потом нас обокрали
блабла
верните мои 55 лет на пенсию обратно
Предлагает новый эксперимент провести над народом. А за
нынешний экспериментнынешнюю пенсионную реформу не Миронов ли со своей кодлой голосовали в Думе?
У них еще столько замечательных идей имеется....
ни когда такого не было... и вот опять...
всем членам ГосДумы строго-настрого запрещено говорить, что вот вы от своей партии сделали то-то, а мы от своей партии делаем так-то!
им всем вменили (или вдолбили, уж как хотите) что бы каждый, не зависимо в какой он партии, говорил "МЫ В ДУМЕ"...
хотите жить при капитализме - обогащайтесь за счёт других.
хотите жить в справедливости - стройте социализм...
теперь расстрелять всех кто за реформу голосовал в думе.
сразу будет толк
20.11.2020 11:56
- гость -
сталина на вас нет??
Вот же была новость:
"ПФР потратит миллиарды на новые дворцы, несмотря на кризис и дыру в пенсионном
бюджете"
На это деньги всегда были и есть.
11:48 - гость - "верните мои 55 лет на пенсию"
Опять хотите, чтобы 55-летние стали немощными старушками?
Не для этого реформа повышения пенсионного возраста! Вторую молодость пенсионерам сам Президент обещал.
почти уж 30 лет пенсионные реформы одна за другой проваливаются, нам говорят извините нов вот новая!!!!!!..........
и все по кругу
Пенсионный фонд России включил в бюджет на 2021 год строительство и реконструкцию своих зданий
На все работы планируют потратить почти 2,7 млрд рублей
11:57 - гость - "сталина на вас нет??"
Опять Сталин раскачивает молодую страну, а Ленин бомбы подкладывает...
во, во! это некрофилия
"Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают ее только хуже", – заявил Миронов.
То есть, виновные найдены и будут
публично расстреляныпосажены и объявлено с трибуны Думы, что нынешние реформаторы враги народа!
верь в это, артиллерист