Отопление подешевеет в Барнауле

Тариф на тепловую энергию в Барнауле с 1 июля 2021 года уменьшится на 109 рублей за гигакалорию. Такое решение приняло управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

На данный момент цена на тепловую энергию для клиентов АО "Барнаульская генерация" (входит в структуру СГК) составляет 1991,52 рубля за гигакалорию. При этом после изменения тарифа "гиг" будет стоить 1882,47 рубля.

Благодаря этому каждый месяц отопительного сезона горожане будут экономить порядка 100-200 рублей и более в зависимости от размера квартиры и того, насколько зима будет холодной.

Ранее сообщалось, что в 2021 году россияне будут не только больше платить за ЖКХ, но и лишатся защиты от штрафов и отключений за долги.