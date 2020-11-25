В России впервые с начала пандемии из-за ковида умерли более 500 человек за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 507 смертей пациентов, зараженных коронавирусом – это новый рекорд с начала пандемии. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за все время зарегистрировано 37 538 летальных случаев.

За 24 часа лабораторно подтвердили 23 675 новых случаев заражения, общее число инфицированных достигло 2 162 503. Лидерство удерживает Москва (+4685), второе место занимает Санкт-Петербург (+3421), третье – Московская область (+3421). Алтайский край с 227 случаями COVID-19 занимает 27-е место.

Из больниц выписали еще 25 748 пациентов, общее число выздоровевших составляет 1 660 419 человек.