В России впервые с начала пандемии из-за ковида умерли более 500 человек за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 507 смертей пациентов, зараженных коронавирусом – это новый рекорд с начала пандемии. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за все время зарегистрировано 37 538 летальных случаев.
За 24 часа лабораторно подтвердили 23 675 новых случаев заражения, общее число инфицированных достигло 2 162 503. Лидерство удерживает Москва (+4685), второе место занимает Санкт-Петербург (+3421), третье – Московская область (+3421). Алтайский край с 227 случаями COVID-19 занимает 27-е место.
Из больниц выписали еще 25 748 пациентов, общее число выздоровевших составляет 1 660 419 человек.
Комментарии
Ну вот он тот прорыв который мы так долго ждали?
с учетом того, что официально считают едва ли третью часть, то их уже давно под 2000
К Дню Победы косоглазые Гитлера обгонят по уничтожению россиян
К Дню Победы косоглазые Гитлера обгонят по уничтожению россиян
Россияне сами себя успешно уничтожают.
ритуальные услуги в плюсе
В Германии за минувшие сутки умерло от короны 410 человек. Там тоже прорыв?