Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 227 случаях заражения инфекцией, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки. Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в регионе выросло до 25 001 человека. Выздоровели 21 570 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 68, Бийск – 24, Рубцовск – 23, Заринск, Яровое – по 6 заболевших, Алтайский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Благовещенский, Змеиногорский, Локтевский, Первомайский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Славгород, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Михайловский, Петропавловский, Ребрихинский, Тогульский районы – по 3 заболевших, Калманский, Ключевский, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Смоленский, Топчихинский, Третьяковский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Егорьевский, Косихинский, Краснощековский, Поспелихинский, Родинский, Советский, Солонешенский, Суетский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки в Алтайском крае зарегистрировали 15 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Общее количество смертей в регионе выросло до 1050.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 608 пациентов, из них 166 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остается свободной 1951 койка.

Ранее amic.ru сообщил, что власти готовы ввести в Алтайском крае новые ковидные ограничения. По словам общественника Геннадия Шейды, меры планируется расширить с 15 декабря, но о локдауне и более жестких запретах речи пока не идет.