Стало известно, какие барнаульские авиарейсы будут субсидировать в 2021 году

Росавиация утвердила список маршрутов на 2021 год, которые попали в программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Всего в перечне 266 направлений, шесть из них связаны со столицей Алтайского края.

Согласно документу, опубликованному на сайте агентства, рейс по маршруту Барнаул – Омск будет выполнять с 2 января по 30 апреля 2021 года компания UTair. Рейс Барнаул – Томск будет обслуживать компания "СиЛА" с 1 января по 31 декабря.

Кроме того, господдержку получат рейсы Екатеринбург — Барнаул (1 января — 31 декабря 2021 года, авиакомпания Red Wings), Красноярск — Барнаул (1 января — 31 декабря 2021 года, "КрасАвиа"), Новосибирск — Барнаул (1 января — 31 декабря 2021 года, "Сибирь") и Казань — Барнаул (2 января — 31 декабря 2021 года, "ЮВТ Аэро").

На субсидирование авиарейсов в 2021 году из федерального бюджета выделили 7,717 млрд рублей. Всего в Росавиацию поступило заявление на поддержку 580 региональных маршрутов на общую сумму 35,4 млрд рублей.

Ранее amic.ru сообщал, что Минтранс Алтайского края спрогнозировал падение пассажиропотока в аэропорту Барнаула по итогам 2020 года на 34% – до 350 тысяч человек. Причиной тому – пандемия коронавируса.