Пассажиропоток аэропорта Барнаула по итогам 2020 года может снизиться на треть после рекордного 2019 года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс Алтайского края.

Как отмечается, с января по октябрь в аэропорту обслужили 260 тысяч пассажиров, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Теперь ожидаемый пассажиропоток по итогам текущего года составляет 350 тысяч человек – это на 34% ниже уровня 2019 года, когда поток пассажиров достиг максимума за все время своей работы – 532 тысячи пассажиров.

Такой спад в ведомстве связали с пандемией коронавируса и резким сокращением желающих летать на самолетах. В Минтрансе отметили, что сильнее всего пассажиропоток в аэропорту Барнаула снизился с марта по июнь, а по итогам полугодия число обслуженных человек сократилось вдвое, по сравнению с аналогичным период прошлого года.