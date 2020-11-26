Назван просроченный продукт школьного питания в Барнауле

Результаты прокурорской проверки барнаульских школ, по итогам которой выявили просрочку в школьном питании и иные нарушения, прокомментировали в пресс-службе администрации краевой столицы.

В мэрии уточнили, что единственным обнаруженным просроченным продуктом стали дрожжи "Рекорд". К АО "КШП-Глобус", которое организует питание школьников, у проверяющих были и иные претензии.

В частности, это отсутствие необходимой маркировки на двух продуктах, оставшихся после приготовления пищи в первую смену.

"В этот день он был не последним, продукты планировалось использовать для приготовления блюд во вторую смену этого же дня. Они не были просроченными", – подчеркнули в мэрии.

Кроме того, у 8 из 515 сотрудников комбината школьного питания (КШП) должным образом не были проставлены штампы в санитарных книжках о сдаче анализов. При этом анализы были сданы, утверждают в городской администрации.

По словам чиновников, к настоящему моменту все выявленные недостатки устранены.

Проводятся служебные проверки, по результатам которых могут быть привлечены к ответственности санитарный врач КШП и заведующая столовой, где нашли просроченные дрожжи.

Ранее amic.ru писал, что прокуратура в ходе проверки выявила в барнаульских школах использование просроченных продуктов и остатков от предыдущего приема пищи.