Барнаульских школьников кормили просрочкой

Барнаульская прокуратура выявила нарушения организации питания в образовательных организациях города. Проверка показала отсутствие необходимого оборудования, использование просроченных продуктов и остатков от предыдущего приема пищи.
Как пишет пресс-служба алтайского ведомства, в городских учреждениях не хватает шлангов с душевой насадкой для ополаскивания посуды, духового или сухожарового шкафа для прокаливания столовых приборов. Кроме того, в столовых не сохраняют маркировочные ярлыки со сроком годности.
Также прокуроры выяснили, что работники АО "КШП-Глобус", которое предоставляет услуги по организации питания в проверенных организациях, не соблюдают правила личной гигиены, а в медкнижках сотрудников отсутствуют некоторые результаты медицинских обследований.
Отдельные вопросы прокуратуры вызвало нарушение предусмотренной продолжительности перерыва на обед в школах – не менее 20 минут, а проверка показала факты непредоставления в сентябре и октябре 2020 года продуктовых наборов для школьников с ограниченными возможностями.
В связи с выявленными нарушениями директора школ и руководитель комбината "Глобус" получили представления, а в отношении санврача предприятия возбудили административное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Напомним, что ранее глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко раскритиковал организацию бесплатного питания в Алтайском крае. Он заострил внимание на жалобах родителей алтайских школьников на меню.
В региональном Минобрнауки в ответ заявили, что 100% учеников края питаются в соответствии со всеми санитарными требованиями. Специалисты приняли исчерпывающие меры по созданию условий для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ.
Комментарии
Да неужели, увидели.)))
И ...? дальше-то, что...тоже самое !!!
А почему предупреждения?
Где посадки ?
Самое действенное это полное отстранение такого подрядчика. Но минобр на такое не пойдёт, ибо личный шкурный интерес руководства куда главнее здоровья подрастающего поколения. Как говорится, ничего личного...
25.11.2020 12:19
- гость -
какие посадки? вы чего? сейчас занесут кому надо и след проверки еще лет 5 не будет
Почему стоимость питания в школьной столовой подскочила почти в два раза?
25.11.2020 12:36
Вано
бакс вырос, а вы как хотели, все хотят богато жить за чужой счет, капитализЪм называется.
25.11.2020 12:36
Вано
потому что началку надо за чей то счет бесплатно кормить
Ну что получили бесплатное питание от ботоксного?
нее дедушка- паркенсон здесь ни при чем