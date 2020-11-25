Барнаульских школьников кормили просрочкой

Барнаульская прокуратура выявила нарушения организации питания в образовательных организациях города. Проверка показала отсутствие необходимого оборудования, использование просроченных продуктов и остатков от предыдущего приема пищи.

Как пишет пресс-служба алтайского ведомства, в городских учреждениях не хватает шлангов с душевой насадкой для ополаскивания посуды, духового или сухожарового шкафа для прокаливания столовых приборов. Кроме того, в столовых не сохраняют маркировочные ярлыки со сроком годности.

Также прокуроры выяснили, что работники АО "КШП-Глобус", которое предоставляет услуги по организации питания в проверенных организациях, не соблюдают правила личной гигиены, а в медкнижках сотрудников отсутствуют некоторые результаты медицинских обследований.

Отдельные вопросы прокуратуры вызвало нарушение предусмотренной продолжительности перерыва на обед в школах – не менее 20 минут, а проверка показала факты непредоставления в сентябре и октябре 2020 года продуктовых наборов для школьников с ограниченными возможностями.

В связи с выявленными нарушениями директора школ и руководитель комбината "Глобус" получили представления, а в отношении санврача предприятия возбудили административное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Напомним, что ранее глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко раскритиковал организацию бесплатного питания в Алтайском крае. Он заострил внимание на жалобах родителей алтайских школьников на меню.

В региональном Минобрнауки в ответ заявили, что 100% учеников края питаются в соответствии со всеми санитарными требованиями. Специалисты приняли исчерпывающие меры по созданию условий для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ.