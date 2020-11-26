Врачи назвали неожиданную причину ноющей боли по ночам

Дефицит витамина D может привести к размягчению костей, из-за чего снижается прочность костной ткани. Как сообщает Express, к такому выводу пришли британские ученые.

Один из симптомов нехватки важного витамина – это ноющая боль в области поясницы, таза и ребер. Зачастую она усиливается в ночное время.

Ранее amic.ru писал, что осенний рост заболеваемости COVID-19 может быть связан с дефицитом витамина D, который снижает способность организма сопротивляться заболеваниям.

Важный микроэлемент лучше всего получать из естественных источников – рыбы и морепродуктов. При этом сгодятся и дешевые разновидности, главное, чтобы в них содержалось большое количество жира.