Иван Ургант спел про новосибирский каток "в виде фаллоса"

Российский шоумен Иван Ургант в своей программе на Первом канале пошутил по поводу формы нового катка у Оперного театра в Новосибирске.

Ургант поддержал решение городской администрации и даже спел про это, переделав песню Евгения Мартынова "Лебединая верность".

"Я хочу внимательным людям сказать: ребята, ну катайтесь, ну получайте удовольствие, ну какая разница. В некоторых городах администрация сделала наоборот: вместо катка положили… как сказать… ничего не положили, – обратился к телезрителям Ургант. – А ведь сейчас в какой-то, между прочим, спальне Новосибирска звучит женский голос: "Точно, давай в выходные на каток сходим".

Новогодняя площадка уже не первый год подвергается критике после публикации фотографий с видом сверху, которые вызывают "неприличные" ассоциации у многих людей. Некоторые даже сочли такую форму катка издевательством и потребовали переделать его.