Судебные приставы закрыли точку по продаже шаурмы в Барнауле

Судебные приставы приостановили работу киоска "Шаурма Топчик Гриль" в Железнодорожном районе Барнаула из-за несоблюдения санитарных требований.

Как сообщает пресс-служба краевого УФССП, в точке не выполняли санэпидтребования к организации общественного питания, а само помещение не было подключено к системам водоснабжения и канализации.

Приставы остановили работу заведения на 60 суток. В течение этого срока сотрудники службы будут проверять, исполняет ли собственник решение суда и устраняет ли нарушения.

Как ранее сообщил amic.ru, сотрудники отдела судебных приставов Новоалтайска изъяли Mercedes-Benz Gelandewagen у жителя Барнаула из-за задолженности юрлицу. Сначала авто передали на ответственное хранение хозяину, однако он решил спрятать машину и приставам пришлось искать его на городских парковках.