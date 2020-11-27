"Не хватает ни рук, ни денег". "Барнаулкапстрой" продал дом на Горе крупному застройщику

Компания "Барнаулкапстрой" (БКС) отказалась от возведения многоквартирного дома в нагорной части Барнаула. Застройщик проработал на площадке всего несколько недель, а затем продал его другому инвестору – компании "Строительная перспектива" Андрея Комякова. Для бизнесмена это уже второй проект, который переходит ему "в нагрузку" от БКС.
"Вынужденное приобретение"
В октябре 2020 года компания "Барнаулкапстрой", принадлежащая мэрии, получила разрешение на строительство ЖК на ул. 6-й Нагорной, 15г/2. Компания выполнила начальные работы: подготовила площадку, котлован, но затем решила отказаться от проекта.
"Ситуация такая: разрешение на строительство мы получили, выполнили некоторые работы и нашли инвестора, которому эту площадку передали. Сейчас именно он занимается строительством", – рассказал amic.ru руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов.
По его словам, у "Барнаулкапстроя" есть другие, более приоритетные проекты. Это ЖК "Клевер-Парк" и "Парковый". Но их возведение сейчас на паузе. Дело в том, что БКС в начале года расторг договор со своим подрядчиком "Сибресурсом", который якобы получил авансовый платеж, но не отработал его. Сейчас этот факт "Барнаулкапстрой" доказывает в суде.
"У "Барнаулкапстроя" ни рук не хватает, ни денег, чтобы реализовать все запланированные проекты. В том числе на этом участке. А площадка перспективная, ее нужно развивать. Чтобы земля не пропадала, мы и решили продать ее застройщику, у которого есть возможность и средства. Нами был запроектирован хороший дом, "дорого-богато", но никто, в том числе и мы, не ожидал пандемии, а она случилась", – объясняет Шумов.
Руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков пояснил корреспонденту amic.ru: компания была вынуждена забрать участок в счет долга. Дело в том, что весной 2020 года "Строительная перспектива" помогла БКС завершить долгострой на Павловском тракте, 291, вложив в проект почти 70 млн рублей.
Сдачу этого дома "Барнаулкапстрой" неоднократно переносил: сначала из-за изменений в проекте ЖК (компания увеличила этажность), затем из-за недостаточного финансирования объекта. Глава Барнаула Вячеслав Франк в феврале 2020 года на заседании в мэрии пояснил: подрядчику (компании "Сибресурс") не хватает на завершение работ 20 млн рублей.
Деньги так и не нашли, поэтому мэрия расторгла контакт с подрядчиком и пригласила инвестора для возведения дома. Им и стал руководитель "Строительной перспективы".
"Мы купили "незавершенку", "под бетон". Но "купили" – это громко сказано. Даже с учетом этого участка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/2, – прим. ред.) компания "Барнаулкапстрой" должна нам более 9 млн за работы на Павловском тракте, 291. Это вынужденное приобретение. Сейчас мы переоформляем площадку на себя", – говорит Андрей Комяков.
Ранее в счет этого же долга "Строительная перспектива" забрала у БКС земельный участок ул. Советской Армии, 75.
Здесь компания планирует возвести ЖК с двумя корпусами по 10 и 18 этажей. Проект уже оценили архитекторы градостроительного совета и рекомендовали его доработать. После одобрения проекта инвестор рассчитывает получить разрешение на строительство и начать работы.
Что известно о микрорайоне на Горе?
Квартал в нагорной части, в котором теперь будет работать "Строительная перспектива", начала осваивать компания "СтройГАЗ" еще в 2015 году.
Микрорайон получил название Моховая поляна. В нем должны были появиться 11 высоток повышенной комфортности с панорамным остеклением и огромными лоджиями.
Застройщик привлек подрядчиков и начал работы, но вскоре обанкротился и заморозил площадки, а земли передали в краевую собственность. Два участка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/8, и 15г/9) в 2018 году забрала компания "Домстрой-Барнаул". Именно она была у "СтройГАЗа" подрядчиком. В том же году компания приступила к строительству двух 16-этажных "свечек". Проект получил название "Хорошоево".
В 2019-м Фонд имущества выставил на торги шесть участков в данном районе. Два из них (на ул. 6-й Нагорной, 15г/10 и 15г/6) арендовал "Домстрой-Барнаул" для второй очереди жилого комплекса. Разрешение на строительство дома на ул. 6-й Нагорной, 15г/6, застройщик получил в сентябре 2020 года.
Один участок (на ул. 6-й Нагорной, 15г/2) как раз и забрал "Барнаулкапстрой", а желающих арендовать еще три территории, предлагаемые крайимуществом (ул. 6-я Нагорная, 15г/3, 15г/4 и 15г/11), в 2019 году не нашлось.
В октябре 2020 года на аукцион выставили еще один участок в микрорайоне по адресу: ул. 6-я Нагорная, 15г/3. Обретет он инвестора или нет, станет известно 3 декабря.
Всего же в квартале, по данным публичной кадастровой карты, можно построить 12 высотных домов.
Что строит БКС?
В октябре 2018 года "Барнаулкапстрой" приступил к строительству ЖК "Парковый" на ул. Парковой, 71. Микрорайон состоит из трех домов на 232 квартиры. Сдать объект планируют в четвертом квартале 2021 года.
В начале 2019-го компания зашла в аварийный квартал на ул. Советской Армии с проектом ЖК "Клевер-парк". На месте старых бараков должны были появиться три 16-этажные и три 10-этажные высотки, парк, многоуровневая парковка. Компания успела приступить к строительству только двух домов, но уже несколько месяцев работы не ведутся. Руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов ранее пояснил amic.ru: это произошло из-за судебных тяжб с экс-партнером. Сейчас компания ищет подрядчика, готового продолжить работы.
Комментарии
БКС идет по пути Стройгаза
Стройте дома нормальной этажности в 3-5 этажей. Тогда и строительный цикл короче будет, и денег на постройку будет меньше уходить и руки будут быстрее высвобождаться. Лепите чёрт знает что в городе а потом жалуетесь да оправдываетесь.
земля бы подешевле под застройку была.... На каждый этаж плюсом ляжет подвал и чердак, что тоже добавит стоимости. В итоге стоимость кв.м при малой этажности зашкалит.
Ну строили же как-то раньше малоэтажные. А что тогда скажете про таунхаузы?! Почему у них не шкалит?! Да им чем гуще понатыкать город высотками, тем больше город скует пробками.
27.11.2020 07:54
гость
Не зашкалит. Типичное заблуждение про зашкалит. Все почему то забывают а скорей всего просто не знают, что при малоэтажной застройке, плотность размещения домов выше чем при застройке той же площади свечками. Да, плотность населения падает но не настолько чтобы цена зашкалила. В итоге вместо 100 условных квартир в свечке при малоэтажной застройке на той же площади будет 70-80. Если посмотреть цены на квартиры новых в свечках и домах малой этажности где нибудь в Екатеринбурге или Питере, то видно что цена у них практически одинакова а зачастую стоимость в малоэтажках ниже. В Барнауле сравнивать не с чем, потому что примеров массовой малоэтажной застройки микрорайона, нет как класса.
Даже на рендере к этой статье видно на каких больших расстояниях друг от друга располагаются дома. Вокруг домов фактически пустыри (которые на практике будут использоваться ни как газоны а как парковки и будет постоянно растаскиваться грязь по всей прилегающей территории). Если проделать мысленный эксперимент и разместить на этой же площади 3-5 этажные дома П-образной формы т.е. с закрытым двором, то станет понятным что таких домов можно будет разместить больше. Да, плотность населения упадёт но не критично, при этом увеличится плотность самой застройки и никто не будет тереться спинами друг к другу и бить морды за парковочные места. Качество городской среди а следовательно и жизни самих людей будет выше чем в свечках, но мы продолжаем эту печальную традицию уродовать город вот такими жилыми проектами в 15-20 этажей.
27.11.2020 08:26
АБОРИГЕН
А как же подвал и чердак, которые накладывают стоимость на жилые этажи? И если сравнивать многоэтажные и малоэтажные дома, то сравнение должно быть для одного района, и близкие по дате ввода. При этом, Вы увидите большую разницу в стоимости.
Таким образом, малоэтажные дома в центре - это комфорт или бизнес класс, с соответствующей ценой. А если малоэтажные дома в центре недорогие, то это в большинстве случаев хрущевки или старый фонд с многолетним отсутствием ремонта.
27.11.2020 08:41
АБОРИГЕН
Тоже смотрю видео Варламова, но Вы посмотрите стоимость квадратного метра в малоэтажных домах в Скандинавских странах, которыми он восхищается.
27.11.2020 08:41
гость
Вот именно по одному району я и смотрю. К сожалению примеров очень мало для корректного сравнения, сознание застройщиков и городских администраций очень инертно.
Например в Екатеринбурге есть классический "свечной" район Академический и малоэтажный ЖК Мичуринский. Два новых квартала, находятся рядом, строились в одно время. Стоимость жилья в них практически одинакова, и с чердаками и подвалами. Я был в этих районах лично и мой выбора при предлагаемой одинаковой стоимости квартир безусловно в пользу ЖК Мичуринский.
Вот что я реально вижу.
Варламов молодец, но я смотрю на российскую практику.
Землю бесплатно давать нужно.
Абориген уже тут как штатный корреспондент. Куда ни зайдёшь, он повсюду по своими ценнейшими урбанистическими однообразными мыслями, которые все уже выучили наизусть.
Что касается топика. Все логично. Успешные частные застройщики эффективно ведут дела, муниципальный БКС - перебивается с хлеба на воду. Зачем он вообще нужен на рынке, такой неэффективный игрок? По поводу локации. Гору вроде хотели сделать местом престижной застройки. А по факту все подряд начали лепить. Разрушили концепцию статусного места. Теперь фраза «живу на горе» или «живу на змейке» уже ни о чем не говорит, важны нюансы
27.11.2020 09:14
АнтиАбориген
Плохо выучил. Если бы выучил, то понял, что "успешный застройщик" и "эффективное ведение дела" это всё интересы одной стороны - застройщика и они не всегда, а точнее очень редко, являются благом для города и его жителей. Что собственно и видно когда смотришь на Барнаул.
Гора превращается в сборище мусорных девелоперских проектов. Такое прекрасное место для жизни рядом с лесом, и застраивается всяким мусором без какого-то либо плана, там еще панели начали лепить, дно пробито. Начали с элиток, закончили гетто.
"Тоже смотрю видео Варламова, но Вы посмотрите стоимость квадратного метра в малоэтажных домах в Скандинавских странах, которыми он восхищается." - Это огромное заблуждение. Засилье человейниками в Барнауле - следствие инертного мышления у местных застройщиков. Дело в том, что чем выше здания, тем больше этим домам нужно по СНИПам пустой территории вокруг. 5-6-этажные дома требуют меньше земли и застройка может быть более плотной, при этом более комфортной. Где-то видел расчеты, что при грамотном планировании, среднеэтажная застройка может дать такую же плотность населения в квартале, как и 20-этажные панели на такой же территории.
Странное там местоположение - с одной стороны, лес рядом, с другой - добираться так и так через Змеиногорский по пробкам. И если уж жить на выселках, то в своем доме с участком, а не в высотке или таунхаусе. Все ИМХО, конечно.
Что же они Селфу то не отдали этот заманчивый кусок?
27.11.2020 10:21
- гость -
Странное там местоположение - с одной стороны, лес рядом, с другой - добираться так и так через Змеиногорский по пробкам
да леса там скоро уже не будет, ещё вышка практически рядом, зачем миллионы за это переплачивать?
27.11.2020 10:31
гость
Нет там рядом вышки, вы ничего не путаете? Этот квартал расположен по другой стороне Змеиногорского, в глубине, и леса там вокруг полно) Вышка рядом с другим комплексом, который на той же стороне, что Телецентр. Вот там да, и вышка, и подстанция - все прелести "цивилизации".