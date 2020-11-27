"Не хватает ни рук, ни денег". "Барнаулкапстрой" продал дом на Горе крупному застройщику

Компания "Барнаулкапстрой" (БКС) отказалась от возведения многоквартирного дома в нагорной части Барнаула. Застройщик проработал на площадке всего несколько недель, а затем продал его другому инвестору – компании "Строительная перспектива" Андрея Комякова. Для бизнесмена это уже второй проект, который переходит ему "в нагрузку" от БКС.

"Вынужденное приобретение"

В октябре 2020 года компания "Барнаулкапстрой", принадлежащая мэрии, получила разрешение на строительство ЖК на ул. 6-й Нагорной, 15г/2. Компания выполнила начальные работы: подготовила площадку, котлован, но затем решила отказаться от проекта.

"Ситуация такая: разрешение на строительство мы получили, выполнили некоторые работы и нашли инвестора, которому эту площадку передали. Сейчас именно он занимается строительством", – рассказал amic.ru руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов.

По его словам, у "Барнаулкапстроя" есть другие, более приоритетные проекты. Это ЖК "Клевер-Парк" и "Парковый". Но их возведение сейчас на паузе. Дело в том, что БКС в начале года расторг договор со своим подрядчиком "Сибресурсом", который якобы получил авансовый платеж, но не отработал его. Сейчас этот факт "Барнаулкапстрой" доказывает в суде.

"У "Барнаулкапстроя" ни рук не хватает, ни денег, чтобы реализовать все запланированные проекты. В том числе на этом участке. А площадка перспективная, ее нужно развивать. Чтобы земля не пропадала, мы и решили продать ее застройщику, у которого есть возможность и средства. Нами был запроектирован хороший дом, "дорого-богато", но никто, в том числе и мы, не ожидал пандемии, а она случилась", – объясняет Шумов.

Руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков пояснил корреспонденту amic.ru: компания была вынуждена забрать участок в счет долга. Дело в том, что весной 2020 года "Строительная перспектива" помогла БКС завершить долгострой на Павловском тракте, 291, вложив в проект почти 70 млн рублей.

Сдачу этого дома "Барнаулкапстрой" неоднократно переносил: сначала из-за изменений в проекте ЖК (компания увеличила этажность), затем из-за недостаточного финансирования объекта. Глава Барнаула Вячеслав Франк в феврале 2020 года на заседании в мэрии пояснил: подрядчику (компании "Сибресурс") не хватает на завершение работ 20 млн рублей.

Деньги так и не нашли, поэтому мэрия расторгла контакт с подрядчиком и пригласила инвестора для возведения дома. Им и стал руководитель "Строительной перспективы".

"Мы купили "незавершенку", "под бетон". Но "купили" – это громко сказано. Даже с учетом этого участка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/2, – прим. ред.) компания "Барнаулкапстрой" должна нам более 9 млн за работы на Павловском тракте, 291. Это вынужденное приобретение. Сейчас мы переоформляем площадку на себя", – говорит Андрей Комяков.

Ранее в счет этого же долга "Строительная перспектива" забрала у БКС земельный участок ул. Советской Армии, 75.

Здесь компания планирует возвести ЖК с двумя корпусами по 10 и 18 этажей. Проект уже оценили архитекторы градостроительного совета и рекомендовали его доработать. После одобрения проекта инвестор рассчитывает получить разрешение на строительство и начать работы.

Что известно о микрорайоне на Горе?

Квартал в нагорной части, в котором теперь будет работать "Строительная перспектива", начала осваивать компания "СтройГАЗ" еще в 2015 году.

Микрорайон получил название Моховая поляна. В нем должны были появиться 11 высоток повышенной комфортности с панорамным остеклением и огромными лоджиями.

Застройщик привлек подрядчиков и начал работы, но вскоре обанкротился и заморозил площадки, а земли передали в краевую собственность. Два участка (на ул. 6-й Нагорной, 15г/8, и 15г/9) в 2018 году забрала компания "Домстрой-Барнаул". Именно она была у "СтройГАЗа" подрядчиком. В том же году компания приступила к строительству двух 16-этажных "свечек". Проект получил название "Хорошоево".

В 2019-м Фонд имущества выставил на торги шесть участков в данном районе. Два из них (на ул. 6-й Нагорной, 15г/10 и 15г/6) арендовал "Домстрой-Барнаул" для второй очереди жилого комплекса. Разрешение на строительство дома на ул. 6-й Нагорной, 15г/6, застройщик получил в сентябре 2020 года.

Один участок (на ул. 6-й Нагорной, 15г/2) как раз и забрал "Барнаулкапстрой", а желающих арендовать еще три территории, предлагаемые крайимуществом (ул. 6-я Нагорная, 15г/3, 15г/4 и 15г/11), в 2019 году не нашлось.

В октябре 2020 года на аукцион выставили еще один участок в микрорайоне по адресу: ул. 6-я Нагорная, 15г/3. Обретет он инвестора или нет, станет известно 3 декабря.

Всего же в квартале, по данным публичной кадастровой карты, можно построить 12 высотных домов.

Что строит БКС?

В октябре 2018 года "Барнаулкапстрой" приступил к строительству ЖК "Парковый" на ул. Парковой, 71. Микрорайон состоит из трех домов на 232 квартиры. Сдать объект планируют в четвертом квартале 2021 года.

В начале 2019-го компания зашла в аварийный квартал на ул. Советской Армии с проектом ЖК "Клевер-парк". На месте старых бараков должны были появиться три 16-этажные и три 10-этажные высотки, парк, многоуровневая парковка. Компания успела приступить к строительству только двух домов, но уже несколько месяцев работы не ведутся. Руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов ранее пояснил amic.ru: это произошло из-за судебных тяжб с экс-партнером. Сейчас компания ищет подрядчика, готового продолжить работы.