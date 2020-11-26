В России зарегистрировали суточный рекорд по смертности и заболеваемости ковидом

За последние сутки в России зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом – 25 487. Это суточный рекорд с начала пандемии. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 2 187 990 человек.

Лидерство по приросту удерживает Москва (+6075), на втором месте – Санкт-Петербург (+3669), на третьем – Московская область (+1022). Алтайский край с 224 случаями инфекции находится на 29-й строчке.

Также в стране зарегистрировали новый рекорд по смертельным исходам – за 24 часа скончались 524 человека. Всего за время пандемии в России умерли 38 062 пациента с подтвержденным коронавирусом.

За сутки из больниц выписали 25 073 человек, общее число вылечившихся россиян составляет 1 685 492.