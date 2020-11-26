12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 12 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1062.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 224 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 25 225 человек. Выздоровели 21 752 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 64, Рубцовск – 17, Бийск – 16, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Славгород – 9, Алейск, Залесовский район – по 5 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Локтевский, Первомайский районы – по 4 человека, Белокуриха, Баевский, Немецкий национальный, Романовский, Топчихинский, Табунский районы – по 3 человека, Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Троицкий, Тогульский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Смоленский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находится 601 пациент, из них 172 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1953 койки.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 25 ноября, на заседании оперштаба губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился усилить контроль за пенсионерами из-за пандемии коронавируса. Глава региона попросил полицейских продолжать разъяснительные беседы с представителями старшего поколения, которое находится в группе риска.