12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 12 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1062.
За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 224 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 25 225 человек. Выздоровели 21 752 человека.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 64, Рубцовск – 17, Бийск – 16, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Славгород – 9, Алейск, Залесовский район – по 5 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Локтевский, Первомайский районы – по 4 человека, Белокуриха, Баевский, Немецкий национальный, Романовский, Топчихинский, Табунский районы – по 3 человека, Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Троицкий, Тогульский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Смоленский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находится 601 пациент, из них 172 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1953 койки.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 25 ноября, на заседании оперштаба губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился усилить контроль за пенсионерами из-за пандемии коронавируса. Глава региона попросил полицейских продолжать разъяснительные беседы с представителями старшего поколения, которое находится в группе риска.
Комментарии
Когда ж это все кончится то? Сил уже нет никаких
Я думаю к концу идёт.
За октябрь в Алтайском крае совершили недостижимый в мировой практике прецедент. Население края достигло коллективного иммунитета, примерно в 60% от общего населения.
Сейчас распространение короной сильно снизится и на пол года жители смогут спать более менее спокойно. Конечно соблюдая все меры противовирусной профилактики.
За пол года нужно приготовится к ухудшению ситуации вновь.
Так и будем жить до массовой вакцинации.
26.11.2020 11:40
- гость -
Я думаю к концу идёт.
За октябрь в Алтайском крае совершили недостижимый в мировой практике прецедент. Население края достигло коллективного иммунитета, примерно в 60% от общего населения.
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вас послушать так мы тут уникальные какие-то. А если это вдруг так, то тогда наших уникальных жителей группами по 100 человек начнут забирать и увозить в другие регионы для производства там коллективного иммунитета как в Алтайском крае
вас послушать так мы тут уникальные какие-то.
Вы бы меньше фантазёров слушали.
26.11.2020 11:16
Когда же конец
Когда ж это все кончится то? Сил уже нет никаких
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Эпидемия испанки около двух лет продолжалась, ориентируйтесь на этот срок
26.11.2020 12:24
- гость -
Вы бы меньше фантазёров слушали.
Это не фантазии. Исследования были проведены в начале ноября. В Красноярском крае иммунитет 65%, но этого маловато, чтобы полностью прекратилась заболеваемость.
26.11.2020 12:24
- гость -
Вы бы меньше фантазёров слушали.
На сайт инвитро зайдите. Процент выявленных антител G в крови от общих сдавших анализ. посмотрите в сравнении с началом сентяюря.
Мы не уникальные. Ситуация уникальная, когда нас накрыло волной, а адекватных мер против распространения предпринято небыло.
11.40
Спасибо за информацию
Хоть один нормальный комментарий на амике