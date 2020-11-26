Здание завода "Гарант" горит в Барнауле (обновлено)

В Барнауле загорелось одно из зданий завода "Гарант" на проспекте Космонавтов, 50в. Согласно сообщениям в социальных сетях, пожар произошел в хозяйственном корпусе.

Видеозаписи пожара опубликованы в сообществе Barnaul 22. На месте работают пожарные. Причина возгорания, площадь и наличие пострадавших в МЧС пока не уточняют.

Как ранее сообщал amic.ru, 22 ноября в социальных сетях появились фото и видео с места пожара на территории барнаульской исправительной колонии № 3 в поселке Куета. На них видно, что одно из строений исправительного учреждения горит открытым пламенем.

Обновлено в 16.20. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожару присваивался повышенный ранг сложности. По предварительным данным, загорелся утеплитель под сайдингом. Из помещения вывели девять человек, никто не пострадал. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировали.