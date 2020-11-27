Диего Марадону похоронили рядом с его родителями

Всемирно известного аргентинского футболиста Диего Марадону похоронили в четверг, 26 ноября, на частном кладбище Белла-Виста в 35 км от Буэнос-Айреса, сообщает Reuters.

Там же находятся могилы его родителей. К церемонии прощания допустили только родственников и близких друзей спортсмена.

Напомним, что Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Спортсмену было 60 лет, он скончался от остановки сердца. В стране объявили трехдневный траур.

Марадона провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года. Согласно опросу, который проводился на сайте ФИФА, является лучшим футболистом XX века.