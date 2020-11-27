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Депутаты почти единогласно приняли "антиковидный" бюджет Алтайского края на 2021 год

, ИА "Амител"
Единороссы, либерал-демократы, эсеры и большая часть коммунистов поддержали документ
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Главный финансовый документ – бюджет на 2021-2023 годы – утвердили на сессии краевого парламента 27 ноября. За его принятие проголосовали 58 депутатов ("Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и большинство депутатов от КПРФ) из 60 присутствовавших на сессии. Против оказались только два коммуниста.

В 2021 году доходы казны составят 124 млрд рублей, расходы – 129,9 млрд рублей, дефицит равен 5,9 млрд рублей. Самостоятельно край заработает 59,35 млрд рублей (налоговые и неналоговые доходы), а из федерального бюджета получит 64,4 млрд рублей. Главное изменение между первым и вторым чтениями – плюс 16,3 млрд рублей от Москвы. Их дали на повышение зарплат бюджетникам, выравнивание бюджетной обеспеченности и другие направления. Кроме того, более чем на 1 млрд рублей увеличатся собственные доходы региона за счет акцизов на ГСМ.

"Социалка" на первом месте

В бюджете предусмотрено, что с 1 января 2021 года на 4% будут проиндексированы ежемесячные пособия на ребенка и региональный материнский капитал. По информации министра финансов региона Данила Ситникова, размер регионального маткапитала в следующем году составит 57 603 рубля.

Кроме того, с 1 июля проиндексируют еще ряд соцвыплат. Так, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для ветеранов труда составит 640 рублей, для тружеников тыла и жертв политических репрессий – 620 рублей. Всего на эти цели будет выделено 2,1 млрд рублей. На поддержку детей-сирот – 607 млн рублей. В целом на направление "Социальная политика" потратят 45,9 млрд рублей.

На выплаты детям от трех до семи лет направят 5,4 млрд рублей, на питание школьников начальных классов – 1,171 млрд рублей, на дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям полагается 379 млн рублей, в том числе 111 млн рублей – в качестве ежегодных выплат на школьные нужды.

Объем финансирования здравоохранения увеличился на 1,4 млрд рублей (с 11,9 млрд до 13,3 млрд). По сравнению с 2019 годом расходы на здравоохранение в 2021 году увеличатся почти на 30%. Кроме того, не исключены дополнительные поступления из федерального бюджета.

За и против

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Приб обратил внимание на социальный характер бюджета, а также тот факт, что большинство поправок ЕР были учтены ко второму чтению.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов похвалил разработчиков бюджета, отметив, что им удалось справиться с непростой задачей: грамотно распределить имеющиеся ресурсы и учесть большинство замечаний. 

Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов также высказался за, но обратил внимание на традиционное слабое место бюджета – доходы от приватизации. Также Семенов указал на низкий уровень индексации социальных выплат и запоздалое решение пойти на такой шаг.

Руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова бюджет оценила критически. По ее мнению, на следующий год заложены неоправданные расходы на выборы и чиновничий аппарат. Кстати, Прусакова вместе с Вероникой Лапиной (также представляет КПРФ) стали единственными депутатами, кто проголосовал против бюджета. 

В свою очередь, губернатор Виктор Томенко заметил, что удовлетворен содержанием документа. По его словам, край научился зарабатывать больше, и доля собственных доходов увеличивается год от года.

В итоге краевой бюджет на 2021 год был принят без особых дебатов подавляющим большинством голосов: 58 против 2.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.11.2020 11:27
АБОРИГЕН

Единогласно, под долгие и продолжительные аплодисменты переходящие а овации со слезами радости на глазах. Бесхребетное болото.

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