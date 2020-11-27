Россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной старости

Представители разных профессий назвали размер желаемой пенсии для комфортной жизни в старости. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру" и российского негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, в котором поучаствовали свыше трех тысяч специалистов.
Так, пенсию в размере 100 тысяч рублей и более хотели бы получать 23% программистов, 22% финансистов и 20% строителей.
Пособия от 40 до 50 тысяч рублей хватило бы 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, а также 19% работников логистики и транспорта.
Самые же скромные запросы у тружеников производства: каждый пятый из них хотел бы получать в старости от 30 до 40 тысяч рублей в месяц.
Ранее россияне назвали самую престижную профессию – ею оказалась профессия программиста. Второе место заняла должность директора, на третьей строчке – "президент".
Комментарии
Да как у депутатов, и сразу свалю с работы.
Кому сейчас 40 лет и меньше, те будет получать пенсию 100000 рублей.
Не видать вам таких пенсий в период правления воров и жуликов!
Не видать вам таких пенсий в период правления воров и жуликов!
Ещё и как будут! 20 лет назад зарплата в Барнауле была 2-4 тысячи рублей, а сейчас 20-40 тысячи рублей. Подумайте сами сколько будет через ещё 20 лет.
27.11.2020 15:09
- гость -
Вы, эта, не глупите! Для того, чтобы такие сравнения показывать приведите покупательную способность рубля в эти годы. Более того рубль упал к доллару в три раза. А для того, чтобы повышались пенсии (их обеспечивают работающие) жулики и воры должны создать несколько десятков миллионов рабочих мест, что противоестественно...
27.11.2020 14:58
- гость -
Не важно какая она будет, важно то как на неё можно будет жить.
Короче говоря, пенсии надо удвоить. Правда, для этого властям надо прекратить дербанить бюджеты всех уровней. Ну и воевать по всему миру прекращать надо. Чиновникам всех уровней и депутатам жить рядом со своими избирателями и посещать одни и те же магазины. Не быть "элитой", а быть гражданами.
А можно они мне просто вернут разом в 60 лет, все, что мои работодатели туда им забабахали за меня. Попользовались и хватит, процентов не надо...
россияне всё ждут милости от природы...
27.11.2020 15:09
- гость -
Ещё и как будут! 20 лет назад зарплата в Барнауле была 2-4 тысячи рублей, а сейчас 20-40 тысячи рублей. Подумайте сами сколько будет через ещё 20 лет.
Дак ЗП то росла только первые 10 лет, а потом застопорилась и уже 10 лет как какая была такая и есть.
27.11.2020 16:18
-меcный-
Причём за эти последние 10 лет когда ЗП оставалась какая была курс доллара вырос в ТРИ раза!!!
Кому до 40 вообще похоже пенсии не будет.
Если говорить о пенсии для комфортной старости (чтобы на неё можно было НОРМАЛЬНО ЖИТЬ а не ВЫЖИВАТЬ) по сегодняшним ценам и тарифам то это порядка 150.000-170.000 деревянных руб.Вот как то так.