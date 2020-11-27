Россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной старости

Представители разных профессий назвали размер желаемой пенсии для комфортной жизни в старости. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру" и российского негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, в котором поучаствовали свыше трех тысяч специалистов.

Так, пенсию в размере 100 тысяч рублей и более хотели бы получать 23% программистов, 22% финансистов и 20% строителей.

Пособия от 40 до 50 тысяч рублей хватило бы 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, а также 19% работников логистики и транспорта.

Самые же скромные запросы у тружеников производства: каждый пятый из них хотел бы получать в старости от 30 до 40 тысяч рублей в месяц.

Ранее россияне назвали самую престижную профессию – ею оказалась профессия программиста. Второе место заняла должность директора, на третьей строчке – "президент".