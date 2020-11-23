Россияне назвали самую престижную профессию

Сервис по подбору персонала HeadHunter провел исследование и выяснил, что наиболее престижной профессией россияне считают работу программиста.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, на данный вариант указали 17% респондентов. Второе место заняла должность директора и топ-менеджера – 13%. Третью строчку разделили варианты "президент", "инженер" и "врач" – по 4% каждый.

В список наименее престижных попали уборщики, продавцы и кассиры (13%), дворники (12%) и учителя (4%).

При этом три четверти опрошенных отметили, что престиж определяется величиной зарплаты, а чуть более половины – уважением в обществе.