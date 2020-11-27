Алтайские депутаты выбрали нового бизнес-омбудсмена сроком на пять лет

Депутат Алтайского Заксобрания Андрей Осипов стал новым бизнес-омбудсменом в регионе. Прежний защитник предпринимателей Павел Нестеров досрочно покинул свой пост и перешел на работу к депутату Госдумы Даниилу Бессарабову.

Вопрос о назначении Осипова рассмотрели его коллеги по АКЗС на сессии 27 ноября. До этого Андрей Осипов несколько созывов был депутатом Заксобрания, возглавлял комитет по правовой политике.

Его назначение поддержали 57 человек, против оказался всего один депутат. Новый уполномоченный по защите прав предпринимателей будет работать на этой должности пять лет.

Долгое время против кандидатуры нового бизнес-омбудсмена выступали профильные объединения. Осенью они направили письмо в адрес краевых властей. Документ подписали руководители Алтайского союза предпринимателей, алтайских отделений "Опоры России" и "Деловой России", Союза крестьянских (фермерских) формирований, Союза ремесленников, Союза рекламистов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края. Бизнесмены аргументировали свою позицию тем, что депутат АКЗС совершенно не известен им в качестве защитника предпринимательских интересов, при этом признавая его заслуги в страховой деятельности и парламентской работе.

По мнению предпринимателей, пост должен был занять человек, имеющий авторитет общественного деятеля, вышедший из бизнес-среды.

Позднее стороны все-таки пришли к компромиссу, в итоге кандидатуру Осипова поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Теперь Андрей Осипов покинет Заксобрание, депутатское кресло будет вакантным до сентября 2021 года, когда пройдут новые выборы. Место Осипова во главе правового комитета отойдет другому представителю ЕР в краевом парламенте – Денису Голобородько.