Бывший алтайский бизнес-омбудсмен перешел в команду Даниила Бессарабова

Бывший уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров займет пост общественного помощника в команде депутата Госдумы от региона Даниила Бессарабова.

Как сообщает парламентарий на своей странице в Instagram, вместе с Нестеровым они займутся проблемами предпринимательской сферы и будут разрабатывать важные экономические законы.

"Всегда приятно, когда коллектив пополняется достойными людьми, это гарантирует эффективную результативность в дальнейшей работе", – уверен Бессарабов.

Напомним, что Нестеров написал заявление об уходе со своего поста в начале сентября. Должность он занимал с 2013 года, а в 2018 году успешно переизбрался. На место Нестерова губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил назначить председателя по правовой политике регионального парламента Андрея Осипова.