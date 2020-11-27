В России ввели единый телефонный номер 122 для помощи при COVID-19

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские власти запустили единый телефонный номер 122, по которому заболевшие коронавирусом смогут вызвать на дом скорую помощь или врача. К работе уже подключились 27 регионов страны.

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы", – заявил Чернышенко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что власти готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но решающим фактором здесь является вовлеченность губернаторов и контроль с их стороны. По словам Чернышенко, это "двустороннее движение", и при поддержке кабмина главы регионов должны действовать в интересах каждого человека.

За последние сутки в России зарегистрировали 27 543 случая COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,2 млн человек, 38 тысяч пациентов скончались.