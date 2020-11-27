Суббота, 28 Ноябрь, 01:04

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,86
€ 90,46
-9°


2215533 +27543
Обь
20см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

В России ввели единый телефонный номер 122 для помощи при COVID-19

, ИА "Амител"
К работе подключились уже 27 российских регионов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские власти запустили единый телефонный номер 122, по которому заболевшие коронавирусом смогут вызвать на дом скорую помощь или врача. К работе уже подключились 27 регионов страны.

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы", – заявил Чернышенко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что власти готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но решающим фактором здесь является вовлеченность губернаторов и контроль с их стороны. По словам Чернышенко, это "двустороннее движение", и при поддержке кабмина главы регионов должны действовать в интересах каждого человека.

За последние сутки в России зарегистрировали 27 543 случая COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,2 млн человек, 38 тысяч пациентов скончались.

Материалы по теме
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
23:45
Такой день. Мэру Бийска предлагают уйти, а вдова Павла Рохлова требует 41 миллион 0
23:16
Мурашко рассказал, какому числу россиян поставят прививку от COVID-19 0
22:45
Житель Алтайского края дважды выстрелил из ружья в голову знакомого 0
22:17
В России ввели единый телефонный номер 122 для помощи при COVID-19 0
21:48
Очередная авария на водопроводе произошла в Барнауле 0
21:25
В Алтайском крае мужчина зарезал мать и закопал ее в снегу 0
20:53
Россиянам рассказали, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 1
20:19
Барнаулец пожаловался на свалку строительного мусора 0
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 243 0
19:13
Водитель "Лады" погиб в результате лобового ДТП на Алтае 1
18:44
Мэру Бийска предложили уйти в отставку 1
18:21
Доля российских компаний, которые собираются повышать зарплату, оказалась минимальной 0
17:53
Алтайский врач рассказал, в каком случае закончится пандемия COVID-19 10
17:40
На женских плечах. История об учительнице, которая меняла судьбы детей 0
17:26
В Алтайском крае объявили режим "черного неба" 2
17:15
В России начали массово вакцинировать военных от коронавируса 6
17:04
СГК рассказала о фейковых предупреждениях о поверке счетчиков в Барнауле 4
16:53
Власти объявили о сборе денег на лекарства для ковидного госпиталя в Алтайском крае 6
16:39
Томенко прокомментировал новые ограничительные меры в "новогоднем ковидном" указе 19
16:28
До -25 градусов. Какой будет погода в Алтайском крае в предстоящие выходные 1
16:15
Запрет на проведение корпоративов в Алтайском крае создал ажиотаж вокруг 11 декабря 9
16:02
"Тайны нет": в Минтрансе пояснили "нарушения" при продаже аэропорта в Барнауле 8
15:50
Вдова погибшего в драке на Старом базаре потребовала с Михаила Старцева 41 млн рублей 14
15:38
Стало известно, когда Владимир Путин проведет очередную большую пресс-конференцию 10
15:26
Молодой социолог АлтГУ получила грант на стажировку в Санкт-Петербурге 0
15:12
Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксировали в России 6
15:01
Алтайские депутаты выбрали нового бизнес-омбудсмена сроком на пять лет 7
14:54
Россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной старости 11
14:42
Более 100 человек умерли от COVID-19 в Республике Алтай 1
14:30
Больше чем наставник. Кто в Барнауле помогает начинающим бизнесменам стать успешными 0
14:18
Пропавшего мужчину с рыжей собакой ищут в Алтайском крае 0
14:05
Шесть человек погибли при столкновении маршрутки и КамАЗа на Кубани. Фото 1
13:53
Более полутора тонн украинских конфет не пустили в Алтайский край 4
13:44
На биржу идти не придется. Алтайских предпринимателей поддержали после отмены ЕНВД 2
13:39
"Самое страшное происходит ночью". АКЗС разрешило многодневное голосование на выборах 15
13:27
Эксперт назвала главный недостаток эффективных вакцин от COVID-19 1
13:14
Горэлектросеть проводит акцию по списанию пеней. Кто может снизить долг за свет? 0
13:03
Холода близко. Как подготовить автомобиль к зиме 0
12:51
Роспотребнадзор не нашел причины отправить алтайских студентов на дистант 36
12:40
13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 9
12:29
Эмоции через край. В Аргентине фанаты устроили беспорядки на прощании с Марадоной 5
12:15
Рамиль Шамсутдинов извинился перед выжившим в результате стрельбы солдатом с Алтая 33
12:04
О красивой девочке, некрасивой больнице и суровых мужиках. Главные новости недели 1
11:53
Житель Алтайского края хотел продать колеса и отдал все деньги мошеннику 6
11:41
В Барнауле провели рейды по водоемам в рамках акции "Безопасный лед" 1
11:28
Владелец "Титов-Арены" построит в Барнауле спорткомплекс с бассейном за 312 млн 25
11:16
Владимир Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Сибири 17
11:02
Алтайский крайсовпроф обратился к Виктору Томенко с просьбой помочь увеличить зарплаты 10
10:51
Депутаты почти единогласно приняли "антиковидный" бюджет Алтайского края на 2021 год 2
10:40
Барнаулец украл из магазина четыре бутылки спиртного и десять кусков сыра 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.