Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксировали в России

За минувшие сутки в России зарегистрировали 27 543 случая COVID-19 – новый рекорд с начала эпидемии в стране. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 2 215 533.

Лидерство по ежесуточному числу зараженных удерживает Москва (+7981), второе место занимает Санкт-Петербург (+3687), третье – Московская область (+1058). Алтайский край, где за сутки лабораторно подтвердили 225 инфицированных, на 28-м месте.

Из больниц выписали еще 26 682 человека, что также является рекордным показателем, всего выздоровели 1 712 174 россиянина.

Также за сутки скончалось 496 человек, общее число летальных исходов достигло 38 558.