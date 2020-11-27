Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксировали в России

За минувшие сутки в России зарегистрировали 27 543 случая COVID-19 – новый рекорд с начала эпидемии в стране. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 2 215 533.
Лидерство по ежесуточному числу зараженных удерживает Москва (+7981), второе место занимает Санкт-Петербург (+3687), третье – Московская область (+1058). Алтайский край, где за сутки лабораторно подтвердили 225 инфицированных, на 28-м месте.
Из больниц выписали еще 26 682 человека, что также является рекордным показателем, всего выздоровели 1 712 174 россиянина.
Также за сутки скончалось 496 человек, общее число летальных исходов достигло 38 558.
Комментарии
Те, кто закрывает больницы, ведут войну против нас. Ну, а на войне, как на войне.
Масочки не помогают??? Роспотребнадзор в пролете с требованиями?
Все же не на масочки упор надо было делать, а на медицину!
27.11.2020 15:34
- гость -
Масочки не помогают???
Ну дак а что стоило ожидать то от них, от комаров вон забор тоже никак не помогает.
Просто новое "плато"...
Да-а-а. Власти по всем направлениям обделались.