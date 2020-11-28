Соцсети: Мужчина с колуном напал на фельдшера в Алтайском крае

Житель Алтайского края рассказал в социальной сети о нападении на фельдшера скорой помощи при исполнении профессиональных обязанностей. Его слова опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел 25 ноября 2020 года в поселке Малиновском Завьяловского района. Медицинский работник прибыл по вызову в один из домов.

"Во время оказания медицинской помощи женщине, сожитель попытался нанести удар фельдшеру колуном, — уточнил мужчина. — Только профессиональная физическая подготовка и внимательность и настороженность предотвратила фельдшера от печальных последствий".

Он выразил уверенность, что опасного случая можно было избежать, если бы бригады скорой помощи были укомплектованы полностью. По словам источника информации, медики уже неоднократно об этом просили.

"На месте фельдшера мог оказаться любой и даже беззащитная женщина фельдшер, — пояснил местный житель. — Когда просьбы сотрудников Завьяловский ЦРБ будут услышаны?".

По факту нападения на медицинского работника возбудили уголовное дело, утверждает мужчина.

Ранее amic.ru писал, что в Тюменцевском районе мужчина попытался задушить фельдшера скорой помощи. Во время обследования и оказания первой помощи мужчина ударил фельдшера в лицо, от чего женщина упала на пол. После этого злоумышленник начал душить ее, угрожая убийством.