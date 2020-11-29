Два автомобиля такси столкнулись в Барнауле

Фото: vk.com/incident22
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей такси произошло в ночь на 29 ноября в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Столкновение такси Uber и "Яндекс" случилось на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Никитина. Со слов свидетелей, водитель "Яндекса" ехал на красный сигнал светофора.
По кадрам с места аварии видно, что один из автомобилей получил серьезные повреждения лобовой части, снеся при этом часть ограждения у тротуара.
В результате ДТП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле трамвай переехал лежащего на рельсах мужчину.
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