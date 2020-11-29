Два автомобиля такси столкнулись в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей такси произошло в ночь на 29 ноября в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Столкновение такси Uber и "Яндекс" случилось на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Никитина. Со слов свидетелей, водитель "Яндекса" ехал на красный сигнал светофора.

По кадрам с места аварии видно, что один из автомобилей получил серьезные повреждения лобовой части, снеся при этом часть ограждения у тротуара.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле трамвай переехал лежащего на рельсах мужчину.