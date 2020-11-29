Доктор Мясников рассказал об опасной для здоровья привычке

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал зрителей не пользоваться различными предметами для чистки ушей. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Не ковыряйте в ушах. Ничем", – предупредил Мясников, отметив, что барабанную перепонку легко проткнуть.

Медик также добавил, что ушная сера выполняет функцию защиты слухового органа, и если ее неправильно удалить, она может спрессоваться и образовать серную пробку. Это приведет к боли и шуму в ушах.

Ранее Александр Мясников назвал губительные для россиян привычки. В частности, врач упомянул любовь к сладкому чаю и демонстрацию своей силы.