Доктор Мясников рассказал об опасной для здоровья привычке

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал зрителей не пользоваться различными предметами для чистки ушей. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Не ковыряйте в ушах. Ничем", – предупредил Мясников, отметив, что барабанную перепонку легко проткнуть.
Медик также добавил, что ушная сера выполняет функцию защиты слухового органа, и если ее неправильно удалить, она может спрессоваться и образовать серную пробку. Это приведет к боли и шуму в ушах.
Ранее Александр Мясников назвал губительные для россиян привычки. В частности, врач упомянул любовь к сладкому чаю и демонстрацию своей силы.
Комментарии
призвал не ковырять в ушах
А в носу можно?
сказал же, в ушах нельзя!
значит во всех других местах - можно...
- Карлик Нос!?
- Мальчик спальчик?!
- Как долго я тебя ждал, Мальчик спальчик??! ©