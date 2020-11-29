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Пескова отказались пропускать на открытие катка в Москве

, ИА "Амител"
Пресс-секретаря президента не узнала хостес мероприятия
Фото: 'Новости сегодня' / YouTube

Фото: "Новости сегодня" / YouTube

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не узнали на открытии катка в Москве и отказались пропускать, пишет Peopletalk.

У входа хостес спросила Пескова, есть ли он в списках. "А я что должен быть в списках? Я — Песков", — возмутился представитель Кремля.

В ответ девушка рекомендовала ему позвонить организаторам и ушла к другим гостям. После звонка Дмитрия Пескова все же пропустили на каток. Как затем выяснилось, работница попросту не узнала чиновника, а в списке его действительно не было.

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не пользуется социальными сетями. Он также призвал верить официальным сообщениям Кремля.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.11.2020 12:09
- гость -

Кто он такой, чтобы этого лизоблюда пургогона узнавали

29.11.2020 12:10
- гость -

Всем новостям новость. Не узнала.

29.11.2020 12:22
Мимопроходящий

Ходют тут всякие. А потом шурки пропадают.

29.11.2020 12:29
- гость -

Жаль, что не узнала. Я думал, она просто нормальный человек, который работает по правилам, а не по велению генов холуйства.

29.11.2020 12:33
acdc

Песковп стало много.
Куда он ходит,на каток или в туалет.И как он это делает.
Он правит страной уже.

29.11.2020 12:57
- гость -

Песков заходит на каток и разводя руки в стороны важно говорит, я Песков.
Охранник берет его за голову и бьет мордой об колено, со словами, а я Иванов.
Вот так должно быть всегда и везде.

29.11.2020 13:01
- гость -

Каждая сосиска хочет стать колбасой.

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