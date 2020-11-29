Пескова отказались пропускать на открытие катка в Москве

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не узнали на открытии катка в Москве и отказались пропускать, пишет Peopletalk.
У входа хостес спросила Пескова, есть ли он в списках. "А я что должен быть в списках? Я — Песков", — возмутился представитель Кремля.
В ответ девушка рекомендовала ему позвонить организаторам и ушла к другим гостям. После звонка Дмитрия Пескова все же пропустили на каток. Как затем выяснилось, работница попросту не узнала чиновника, а в списке его действительно не было.
Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не пользуется социальными сетями. Он также призвал верить официальным сообщениям Кремля.
Комментарии
Кто он такой, чтобы этого лизоблюда пургогона узнавали
Всем новостям новость. Не узнала.
Ходют тут всякие. А потом шурки пропадают.
Жаль, что не узнала. Я думал, она просто нормальный человек, который работает по правилам, а не по велению генов холуйства.
Песковп стало много.
Куда он ходит,на каток или в туалет.И как он это делает.
Он правит страной уже.
Песков заходит на каток и разводя руки в стороны важно говорит, я Песков.
Охранник берет его за голову и бьет мордой об колено, со словами, а я Иванов.
Вот так должно быть всегда и везде.
Каждая сосиска хочет стать колбасой.