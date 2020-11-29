Пескова отказались пропускать на открытие катка в Москве

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не узнали на открытии катка в Москве и отказались пропускать, пишет Peopletalk.

У входа хостес спросила Пескова, есть ли он в списках. "А я что должен быть в списках? Я — Песков", — возмутился представитель Кремля.

В ответ девушка рекомендовала ему позвонить организаторам и ушла к другим гостям. После звонка Дмитрия Пескова все же пропустили на каток. Как затем выяснилось, работница попросту не узнала чиновника, а в списке его действительно не было.

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не пользуется социальными сетями. Он также призвал верить официальным сообщениям Кремля.