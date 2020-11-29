В Алтайском крае автомобиль вылетел в кювет и превратился в груду металлолома

Фото: vk.com/incident22

В окрестностях игорной зоны "Сибирская монета" в Алтайском крае разбился легковой автомобиль. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев.

Как можно рассмотреть на кадрах с места аварии, Toyota Camry соскочила в кювет и несколько десятков метров пролетела по кустарникам. В результате машина получила жесткие повреждения: у нее оторвало крышу и отлетело как минимум одно колесо.

По словам свидетеля, в ДТП есть пострадавшие. Причины и другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Напомним, что в ночь на 29 ноября в Центральном районе Барнаула столкнулись два автомобиля такси. Обошлось без пострадавших.