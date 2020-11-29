Официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла собаку из приюта. Об этой радостной новости чиновница рассказала на своей странице в Facebook.

По ее словам, четвероногого нашли волонтеры под бетонной плитой и перевезли в приют. Подробности она пообещала рассказать позднее. "А пока едем домой и придумываем имя", — сообщила она.

На прикрепленной к посту фотографии запечатлен черно-белый щенок с гетерохромией — один глаз у него голубой, а другой черный. Подписчики дипломата оценили ее добрый поступок и поздравили с обретением нового члена семьи.

Ранее amic.ru сообщал, что собака нового президента США — демократа Джо Байдена — станет первым питомцем в Белом доме, взятым из приюта.