Очередной регулируемый пешеходный переход появился в Барнауле

Регулируемый пешеходный переход появился на улице Попова в Барнауле. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что речь идет об остановке "Цветочная". Именно там движение пешеходов по зебре теперь контролируют светофоры.

Добавим, что в комментариях горожане по-разному отреагировали на эту новость. Некоторые пользователи обрадовались такому решению, другие же пожаловались на предстоящие из-за очередного регулировщика пробки.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на переезде 193-го километра перегона Артышта-2 – Аламбай Западно-Сибирской железной дороги установили светодиодную стоп-линию.