Светодиодную стоп-линию на ж/д переезде установили в Алтайском крае

На переезде 193 км перегона Артышта-2 – Аламбай Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае смонтировали светодиодную стоп-линию, сообщает пресс-служба РЖД.

Во время приближения поезда устройство проецирует световой сигнал красного цвета на проезжую часть, привлекая к себе дополнительное внимание.

Современное устройство призвано снизить аварийность на участке, где за последние два года произошло два ДТП по невнимательности водителей.

В общей сложности в Алтайском крае автомобилисты попали в ДТП на железнодорожных переездах 10 раз, из них два – в 2020 году.

Так, в июле пожарный автомобиль протаранил грузовой поезд на железнодорожном переезде в Тальменском районе. В аварии погибли два человека. Еще двоих с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.