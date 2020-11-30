В Алтайском крае впервые вручили премию имени Геннадия Саковича

Профессор АлтГТУ Владимир Бородин стал первым обладателем премии имени Геннадия Саковича, которой удостаиваются работники и ветераны сферы промышленности, внесшие наибольший вклад в развитие Алтайского края.

"Владимир Бородин стал одним из тех, кто стоял у истоков создания Союза промышленников Алтайского края, пройдя все ступени инженерной и управленческой карьеры, более 30 лет работал в промышленном комплексе Алтайского края", – уточнили в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

Награду вручил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Как ранее писал amic.ru, премию премии имени Геннадия Саковича учредили в декабре 2019 года. Соответствующий указ подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Претендентов на награду могут выдвигать как органы госвласти, так и трудовые коллективы производственных предприятий, а также организации, ассоциации (союзы) и некоммерческие партнерства, созданные для достижения целей и представления производственных интересов в сфере промышленности.

Размер премии – 125 тысяч рублей. Лауреатов будет не более пяти в год. Обязательное требование к кандидату – стаж работы не менее 25 лет.