Эксперты ожидают рост ставок по ипотеке в 2021 году

Аналитики рейтингового агентства НКР спрогнозировали, что во второй половине 2021 года ставки по ипотеке вырастут до 7,3-7,4% годовых. Об этом сообщает РБК.

В первой же половине, наоборот, ставки могут обновить исторический минимум на уровне 6,8-7%, ожидают аналитики.

Такую разницу они объясняют тем, что в июле заканчивается программа льготной ипотеки, которая позволяет определенным категориям граждан покупать жилье под 6,5% годовых.

Ранее amic.ru писал, что госкомпания "Дом.РФ" запустит программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи в России. По словам гендиректора компании Виталия Мутко, на пилот выделят 300 млн рублей из прибыли организации, а кредиты будет выдавать банк "Дом.РФ".

Проект собираются запустить в декабре и продлится он до 1 июля 2021 года. Программа предназначена для заемщиков не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети возрастом до 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе с господдержкой на покупку квартир в новостройках – 6,5%.