Серьезное ДТП произошло на проспекте Калинина в Барнауле

Две иномарки столкнулись на проспекте Калинина в Барнауле. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Авария произошла 30 ноября на пересечении проспекта Калинина с улицей Бриллиантовой. Автомобили, которые участвовали в столкновении, получили серьезные повреждения. По предварительным данным, иномарки столкнулись "лоб в лоб".
По словам очевидцев, в результате происшествия есть пострадавшие. На месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.
Подробности уточняются.
Ранее в ГИБДД рассказали подробности о ДТП в игорной зоне на Алтае. 39-летнюю пассажирку Toyota Camry госпитализировали после опрокидывания иномарки в окрестностях игорной зоны "Сибирская монета".
Комментарии
И все-таки у нас много больных на голову. Куда спешим.
Как я и писал буквально на той неделе по поводу очередной аварии, идиотский участок дороги. Так что становитесь в очередь, ситуация вряд ли изменится.