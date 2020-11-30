Серьезное ДТП произошло на проспекте Калинина в Барнауле

Две иномарки столкнулись на проспекте Калинина в Барнауле. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла 30 ноября на пересечении проспекта Калинина с улицей Бриллиантовой. Автомобили, которые участвовали в столкновении, получили серьезные повреждения. По предварительным данным, иномарки столкнулись "лоб в лоб".

По словам очевидцев, в результате происшествия есть пострадавшие. На месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.

Подробности уточняются.

Ранее в ГИБДД рассказали подробности о ДТП в игорной зоне на Алтае. 39-летнюю пассажирку Toyota Camry госпитализировали после опрокидывания иномарки в окрестностях игорной зоны "Сибирская монета".