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Серьезное ДТП произошло на проспекте Калинина в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам очевидцев, есть пострадавшие
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Две иномарки столкнулись на проспекте Калинина в Барнауле. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария произошла 30 ноября на пересечении проспекта Калинина с улицей Бриллиантовой. Автомобили, которые участвовали в столкновении, получили серьезные повреждения. По предварительным данным, иномарки столкнулись "лоб в лоб".

По словам очевидцев, в результате происшествия есть пострадавшие. На месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи. 

Подробности уточняются. 

Ранее в ГИБДД рассказали подробности о ДТП в игорной зоне на Алтае. 39-летнюю пассажирку Toyota Camry госпитализировали после опрокидывания иномарки в окрестностях игорной зоны "Сибирская монета". 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.11.2020 15:42
- гость -

И все-таки у нас много больных на голову. Куда спешим.

30.11.2020 15:56
АБОРИГЕН

Как я и писал буквально на той неделе по поводу очередной аварии, идиотский участок дороги. Так что становитесь в очередь, ситуация вряд ли изменится.

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