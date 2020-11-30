Шесть человек спасли во время пожара в барнаульской многоэтажке

Барнаульцы в социальных сетях рассказали о серьезном пожаре в многоэтажке по адресу ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 29. Возгорание произошло на верхних этажах дома.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что при пожаре спасли шесть человек, среди которых один ребенок. Всего эвакуировали 15 жителей. Один человек получил травмы. Его госпитализировали в ожоговый центр.

В тушении пожара принимал участие 21 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Ликвидировали возгорание в 14:48. Подробности и причины возгорания устанавливаются.

Ранее amic.ru писал о том, что 29 ноября в Барнауле произошел пожар в подвале многоквартирного дома.

Видео: "Инцидент Барнаул"