В Алтайском крае у неплательщика алиментов забрали автомобиль

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении жителя Бийска, который длительное время не платил алименты.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе УФССП по Алтайскому краю, у бийчанина арестовали автомобиль Honda CR-V. Транспортное средство передали на реализацию в счет погашения задолженности.

"Управление ФССП России по Алтайскому краю рекомендует гражданам не уклоняться от своевременной оплаты задолженностей и становиться ответственными перед своими обязательствами", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее amic.ru писал, что судебные приставы изъяли у должника дорогой внедорожник Gelandewagen. В случае если долг не будет погашен должником, автомобиль "пустят с молотка".