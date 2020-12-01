Россиян начали уведомлять об их праве на меры соцподдержки

С 1 декабря 2020 года россиян начнут уведомлять о положенных им выплатах, льготах и пособиях. Сведения об этом можно будет получить в личном кабинете на портале "Госуслуги", пишет "Российская газета".

Персональное информирование смогут получить родители, пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования и подведомственными им учреждениями.

В Минтруде отметили, что в России реализуют более трех тысяч мер социальной поддержки. Они охватывают 54 миллиона человек.

Ранее россияне назвали размер желаемой пенсии для комфортной старости. Оказалось, что запросы разнятся в зависимости от сферы деятельности.