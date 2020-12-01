В Барнауле иномарка залетела на трамвайные пути и протаранила столб

Жители города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезной аварии на улице Попова. Иномарка заехала на трамвайные пути и ударилась в столб.

Машина получила серьезные повреждения, но, по словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Автомобиль встал между трамвайными путями и заблокировал движение вагонов.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее amic.ru писал о том, что две иномарки столкнулись на проспекте Калинина в Барнауле. Авария произошла 30 ноября на пересечении проспекта Калинина с улицей Бриллиантовой. Очевидцы рассказали, что автомобили столкнулись "лоб в лоб".