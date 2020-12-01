В Барнауле иномарка залетела на трамвайные пути и протаранила столб

Жители города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезной аварии на улице Попова. Иномарка заехала на трамвайные пути и ударилась в столб.
Машина получила серьезные повреждения, но, по словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Автомобиль встал между трамвайными путями и заблокировал движение вагонов.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее amic.ru писал о том, что две иномарки столкнулись на проспекте Калинина в Барнауле. Авария произошла 30 ноября на пересечении проспекта Калинина с улицей Бриллиантовой. Очевидцы рассказали, что автомобили столкнулись "лоб в лоб".
Комментарии
Ну и что как вам ремонт улицы Попова по программе "Безопасные и качественные дороги"?
1.12.2020 10:37
- гость -
Поясни, как связаны ремонт и гонщики, которые влетают в столбы.
1.12.2020 11:05
- гость -
Всё безопаснее и безопаснее. Я тебя удивлю, но чтобы влететь в столб не надо быть гонщиком, достаточно дрянной инфраструктуры.
1.12.2020 11:11
АБОРИГЕН
Ты забыл добавить, что еще внезапные зимние туманы надо разогнать.
Не там столб установили ироды-чиновники.
Поясняю. Низкий бордюр между дорожным полотном и рельсами сделали дураки. Он функций не выполняет. Пустая трата денег. Вместо этого бордюр должен быть бетонным до уровня 400мм, препятствующий "вылетанию" автомобилей, а потом должны быть декоративные металлические ограждения до уровня 1000мм. препятствующие нарушителям-пешеходам.
Напомню, на улицу Попова потрачено 1000000000 рублей, а качество и безопасность равно нулю.
Не там столб установили ироды-чиновники.
Его ещё при СССР коммуняки поставили.
Ещё добавлю, что эти же дураки сделали нерегулируемые пешеходные переходы на дороге с многополосным движением. Ждём трупов.