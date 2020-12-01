Вспышка коронавируса произошла в одной из районных администраций на Алтае

Девять сотрудников администрации Турочакского района Республики Алтай заразились коронавирусом. Об этом на совещании в региональном правительстве рассказал руководитель республиканского Роспотребнадзора Леонид Щучинов.

По его словам, на входе в здание администрации не производился контроль температуры, сотрудники и посетители не соблюдали масочный режим. Таким образом, районная администрация не обеспечила выполнение противоэпидемических требований, что и стало причиной распространения вируса, сообщает ГТРК "Горный Алтай".

По последним данным, в Республике Алтай с начала пандемии коронавирусом заразились 11 394 человека. Скончались 111 пациентов с COVID-19.