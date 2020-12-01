Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Горном Алтае за сутки

В Горном Алтае за прошедшие сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом. В общей сложности число летальных случаев в регионе достигло 111, сообщает республиканский оперштаб.

За сутки инфекцию выявили еще у 54 человек. Диагноз подтвердился у 32 жителей города Горно-Алтайска, у восьми жителей Улаганского района, у шести жителей Кош-Агачского района, у пяти жителей Майминского района и у трех жителей Турочакского района. В 42 случаях отмечаются симптомы заболевания, в том числе у трех человек – признаки пневмонии.

Таким образом, общее число больных в Горном Алтае достигло 11 394. Выздоровели 9875 человек, в том числе 362 – за последние сутки.