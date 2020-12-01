Еще двух алтайских золотодобытчиков будут судить за незаконный оборот драгметаллов

Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении еще двух руководителей золотодобывающей компании по факту незаконного оборота драгоценных металлов. Ранее за аналогичное преступление, а также за покушение на взятку в суд направили дело другого руководителя.

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, с мая по декабрь 2019 года учредители золотодобывающих предприятий – артель старателей "Алтай-2" и артель старателей "Сибирь" – по сговору организовали работы по нелегальной добыче драгметаллов на непредусмотренном лицензией участке, которые затем незаконно хранили и перевозили под видом минерального сырья.

Полученное путем переработки золото руководители продавали в банк, несмотря на то, что оно подлежало обязательной сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней. Тем самым ущерб государству составил более 18 млн рублей.

Во время предварительного следствия обвиняемые признали свою вину. На их имущество наложили арест на сумму более 20 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.