Мигрень, удушье, смерть. Чем "черное небо" грозит барнаульцам и как себя спасти

Режим "черного неба" действует в Барнауле с 30 ноября. Убедиться в том, что с барнаульским воздухом что-то не так, может каждый – город "тонет" в душном белом тумане. В краевом гидрометцентре объяснили: из-за неблагоприятных метеоусловий в атмосфере Барнаула плохо рассеиваются загрязняющие вещества. И добавили, что подобные ситуации типичны для всех городов Западной Сибири: нам просто не повезло с расположением. Для жителей же это оборачивается серьезными проблемами со здоровьем, уверена врач-пульмонолог, заместитель главного врача городской больницы № 5 Барнаула Татьяна Мартыненко. Она рассказала amic.ru, чем красивый туман опасен для здоровья, почему смог делает нас уязвимыми перед ковидом и ОРВИ и как вообще спастись от грязного воздуха (спойлер: надо брать пример с шахтеров).
Еще как. Например, смог вызывает головную боль. В этом на собственном опыте 30 ноября убедился корреспондент amic.ru. Но мигрень – лишь малая часть бед, к которым может привести грязный воздух, объясняет Татьяна Мартыненко.
"Не могу назвать точные цифры, но в периоды смога у нас в крае в разы увеличивается количество вызовов скорой помощи. Намного больше пациентов обращаются в поликлинику к терапевтам, пульмонологам и кардиологам. И летальные исходы, к сожалению, бывают", – рассказала Мартыненко.
В первую очередь смог опасен для людей с хроническими заболеваниями, говорит пульмонолог. Угарный газ провоцирует обострения вегетососудистой дистонии и сердечных проблем.
Но хуже всего приходится тем, кто страдает бронхиальной астмой, хроническим бронхитом или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), отмечает специалист. Для них "красивая дымка" может обернуться приступом удушья. "Те, кто хоть раз испытывал удушье, знают, что это такое. Это намного хуже и неприятнее, чем боль. Никому такого не пожелаю", – отмечает врач.
Очень опасен. Даже если хронических заболеваний у вас нет, грязный воздух их может спровоцировать: смог имеет накопительный эффект, объясняет пульмонолог.
А потому, если дышать грязным воздухом регулярно, то рано или поздно можно заработать хронический бронхит. Врач сравнивает это с "кашлем курильщика" – принцип тот же, только болезнь развивается не так быстро. А итог один: изнуряющий кашель, особенно в утренние часы.
Если хронический бронхит не лечить, воспаление вполне может перейти на легкие, объясняет пульмонолог. А это ХОБЛ: серьезное и страшное заболевание, при котором пациенты страдают одышкой, частыми пневмониями и даже приступами удушья. Без медицинской помощи это может привести к смерти пациента, предупреждает пульмонолог.
Так что дышать загрязненным воздухом опасно в любом случае. Даже если сейчас, фотографируя город в тумане, вы отделались легкой мигренью, то через несколько лет можете загреметь в больницу. Если скорая успеет приехать.
У нас для вас две новости: плохая и очень плохая. Плохая: воздух в Барнауле все еще грязный. По данным ЦГМС, концентрация вредных веществ в атмосфере над Барнаулом превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК). Сейчас мы дышим сажей, оксидом углерода и взвешенными веществами. Такая неблагоприятная обстановка сложилась из-за погоды, объясняет специалист ЦГМС Кира Шутова.
"Сейчас у нас сложились те условия, при которых загрязняющие вещества не рассеиваются, а накапливаются в воздухе. Обычно вредные частицы либо уносит от города ветром, либо смывает осадками. Но сейчас у нас наблюдается штиль. Новые вредные вещества попадают в воздух тогда, когда еще не растворились старые. Такую погоду в Сибири определяет антициклон: для зимнего периода это вполне характерное явление", – рассказала Шутова.
Из-за высокой концентрации вредных веществ в воздухе синоптики объявили в Барнауле первую (самую легкую) степень опасности. Всего таких уровня три, объясняет Шутова. По ее словам, сейчас нет предпосылок к тому, что вредных веществ в атмосфере города станет больше. Но режим "черного неба" продлится в городе как минимум до 16:00 2 декабря, сообщает ЦГМС.
А теперь к очень плохой новости: такие погодные "ловушки" в Барнауле возникают регулярно. Превышение ПДК угарных газов и взвешенных веществ – "нормальное" явление для Сибири, особенно зимой, отмечает специалист гидрометцентра. Причем самые "дымные" периоды – ноябрь-декабрь и февраль-март. Так что грязным воздухом мы на самом деле дышим регулярно.
Нет, на частицах сажи вирусы не летают (по крайней мере, точно это еще неизвестно). Надышавшись угарным газом, мы просто становимся более уязвимыми перед вирусами и бактериями, объясняет Мартыненко.
"Слизистая оболочка наших дыхательных путей – это наша естественная защита. А когда мы дышим угарным газом, слизистая раздражается, становится проницаемой. Грубо говоря, в нашей защите образуется дырка. А это – входные врата для инфекций. Поэтому увеличивается риск заболеть ОРВИ. И коронавирусом в том числе", – предупреждает специалист.
Столица Алтайского края регулярно попадает в списки городов с самым грязным воздухом. Но не мы одни такие несчастные: это проблема всей Западной Сибири, объясняет Кира Шутова. Виной всему ландшафт и погода: мы находимся в низине, а потому вредные вещества в сибирских городах рассеиваются плохо.
Хуже всего в Барнауле дышится зимой, когда жители частных домов начинают топить печки. Когда край накрывает антициклон, нет ветра, сажа и другие продукты сгорания остаются в атмосфере города, оседая на домах, оконных стеклах и в наших легких.
Вносят свой вклад и автомобили, которых в Барнауле (да и вообще везде) с каждым годом становится все больше. Но их вред даже не могут точно подсчитать: за экологичностью транспорта толком пока никто не следит. Например, по словам Киры Шутовой, доля загрязнения воздуха от автомобилей может достигать от 60% до 80%. Зимой машины отравляют атмосферу еще больше, потому что людям приходится прогревать авто.
В общем, в Алтайском крае портят воздух точно так же, как и во многих других городах России. Вот только из-за неудачного расположения "грязный воздух" не улетает, мы им вынуждены дышать.
Комментарии
А в росгидромете гутарят, что этот смог безопасен, и даже полезен для людей.
Да жесть, если честно. Зимой особенно, действительно, хоть противогаз одевай. Даже у кота приступы астмы появились Квартиру проветрить боишься.
А в росгидромете гутарят, что этот смог безопасен
Метеорологи дали прогноз, что смог рассеется в конце недели. Об этом сообщается в группе правительства Алтайского края в соцсети "ВКонтакте"
Мы же живём в совке 2.0 где от населения скрывают правду, утверждая что всё хорошо. Главное чтобы врача не уволили за правдивые слова.
В Барнауле отопление в 2 раза дороже, чем в Новосибирске. Нас травят дешевым углем и еще за это берут за это огромные деньги.
Нас травят дешевым углем
А вы думайте от сгорания дорогого угля сажа не образуется? В Барнауле есть газ и уже давно пора понастроить миникотельных на газу попрощавшись с тепловыми и гидравлическими потерями и совковыми ТЭЦ с олигархами паразитирующими на них.
Смог и туман вместе. Грязно, но единичные случаи смога не так опасны, как килограммы сладкого
Да мы же в масках ребята! какая опасность? Маска же даже от смертельного вируса спасает, а тут смог всего то..... не очкуйте.......говорили им.