Мигрень, удушье, смерть. Чем "черное небо" грозит барнаульцам и как себя спасти

Разве такой красивый туман может быть опасным?

Еще как. Например, смог вызывает головную боль. В этом на собственном опыте 30 ноября убедился корреспондент amic.ru. Но мигрень – лишь малая часть бед, к которым может привести грязный воздух, объясняет Татьяна Мартыненко.

"Не могу назвать точные цифры, но в периоды смога у нас в крае в разы увеличивается количество вызовов скорой помощи. Намного больше пациентов обращаются в поликлинику к терапевтам, пульмонологам и кардиологам. И летальные исходы, к сожалению, бывают", – рассказала Мартыненко.

В первую очередь смог опасен для людей с хроническими заболеваниями, говорит пульмонолог. Угарный газ провоцирует обострения вегетососудистой дистонии и сердечных проблем.

Но хуже всего приходится тем, кто страдает бронхиальной астмой, хроническим бронхитом или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), отмечает специалист. Для них "красивая дымка" может обернуться приступом удушья. "Те, кто хоть раз испытывал удушье, знают, что это такое. Это намного хуже и неприятнее, чем боль. Никому такого не пожелаю", – отмечает врач.