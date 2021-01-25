Режим "черного неба" вновь объявили в Барнауле и Бийске

Из-за безветренной морозной погоды в воздухе в крупных городах будут скапливаться вредные вещества. Из-за этого в Барнауле и Бийске будет сложно дышать.

В связи с неблагоприятными для рассеивания вредных веществ условиями синоптики объявили в регионе неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Угроза сохранится до вечера 26 января. Жителям региона советуют реже появляться на улице.

Корреспондент amic.ru Катя Смолихина прогулялась по Барнаулу и посмотрела, как люди спасаются от мороза. Пустые дороги, но полные дворы машин, которые решили не мучить в этот день. Барнаульцы кто за маской, кто за шарфом прячутся от колючего холода и стараются не задерживаться на улице.

Напомним, в конце ноября – начале декабря 2020 года в Барнауле и Бийске уже объявляли режим "черного неба". Тогда он действовал в течение недели.