"Газпром" вложит в газификацию Алтайского края 60 млрд рублей

"Газпром" в 2021-2025 годах направит в Алтайский край 59,9 млрд рублей на газификацию региона. Программу подписали губернатор Виктор Томенко и председатель правительства "Газпрома" Алексей Миллер.

Согласно документу, за пять лет компания построит 600 км газопровода с тремя газораспределительными станциями до села Ребриха, городов Славгород и Рубцовск. Также "Газпром" проложит межпоселковые газопроводы для газификации Ярового и 21 населенного пункта в районах.

Региональное правительство обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа для трех тысяч домов, 27 котельных и предприятий, пишет "Ъ".

Ранее amic.ru писал о том, что представители "Газпромбанка" выразили готовность участвовать в финансировании строительства обхода Барнаула с мостом через Обь. Также компания готова участвовать в возведении школ, детских садов и других объектов.