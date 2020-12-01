Очевидцы увидели "собянинские" трамваи, которые везут в Алтайский край

Очевидцы заметили на трассе недалеко от Омска грузовики, которые перевозят трамвайные вагоны. Водитель, снявший их на видео, предположил, что это именно те трамваи, которые мэр Москвы Сергей Собянин подарил Алтайскому краю.

Ранее стало известно, что Алтай в 2021 году бесплатно получит десять трамваев от Москвы. В сентябре губернатор Виктор Томенко обратился с такой просьбой к столичному мэру Сергею Собянину. МУП "Мосгортранс" заявил, что готов отдать региону 10 модернизированных трамваев Tatra T3. Новые вагоны распределят между Бийском и Барнаулом.